Sony Interactive Entertainment se souvient aujourd’hui de l’arrivée d’un Week-end multijoueur en ligne gratuit PlayStation Plus, une action confirmée à l’époque qui permettra aux joueurs PS4 et PlayStation 5 d’accéder aux fonctions multijoueurs en ligne de leurs titres payants. Il sera en vigueur tout au long de la journée du samedi et du dimanche, de 00 h 01 le 19 décembre à 23 h 59 le 20.

Vous pouvez jouer gratuitement à l’un des jeux de votre collection en ligne“Cette offre unique sera disponible pour tous les utilisateurs de PS4 et PlayStation 5, qui pourront faire passer leurs jeux au niveau supérieur et profiter du multijoueur pendant une durée limitée, jouer en ligne avec des amis, la famille et / ou des rivaux sur mesure et en mettant testez toutes vos compétences dans des titres comme: FIFA 21, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Black Ops Cold War, etc. “. Pour en profiter, cependant, les joueurs doivent avoir les jeux vidéo dans leur bibliothèque et avoir un compte PS Network.

Cette promotion a lieu tous les quelques mois sur les consoles Sony, permettant à ses utilisateurs de vérifier les différents modes de jeu pour profiter en entreprise via la télématique offerte aujourd’hui par un grand nombre de sorties, telles que celles mentionnées ci-dessus et d’autres propositions réussies de Paiement. PlayStation Plus, en plus de permettre les jeux en ligne, donne accès, sous un abonnement mensuel à différents titres mensuels, avec Worms Rumble et Just Cause 4 comme principales incitations en décembre.

N’oubliez pas que ce week-end, les joueurs PC et console peuvent accéder à une petite liste de propositions gratuites sans frais supplémentaires. Nous le récupérons, comme tous les vendredis, dans un spécial où les cadeaux de l’Epic Games Store se démarquent.

