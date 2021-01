Dans la bande passante, l’idée du plus il y a du mieux prévaut, bien qu’il y ait toujours la question de savoir si nous n’engagerons pas beaucoup plus que ce que nous utilisons réellement au quotidien. Pedro Serrahima a posé la question sur son compte Twitter, où il a mis au défi les internautes de nom des utilisations à domicile nécessitant plus de 150 Mbps.

Une bande passante de 150 Mbps suppose une vitesse de téléchargement maximale théorique d’environ 18 Mo / s, ce qui pourrait être difficile à exploiter pleinement pour un utilisateur normal, mais pas impossible. Ici, nous vous disons le avantages -ou non- d’une bande passante plus élevée dans les téléchargements, le streaming et les jeux.

Est-ce que 150 Mbps suffisent?

De l’avis de Pedro Serrahima, directeur d’O2 Espagne, 150 Mbps devraient suffire pour n’importe quelle maison. Ce montant est la moitié de ce que l’entreprise propose dans son mode fibre 300 Mbps, et un quart du maximum actuellement, qui est 600 Mbps symétrique.

La discussion a eu lieu après que l’utilisateur de Twitter @DekkaR a commenté dans un fil de discussion sur le bonus gratuit de 5 Go d’O2 que la seule chose qui manquait à l’opérateur était télécharger la fibre à 600 Mbps. La réponse a été immédiate:

Dès que vous me montrez un usage domestique nécessitant plus de 150 Mbps 😜 – Pedro Serrahima (@serrahim) 18 novembre 2019

Parmi les réponses reçues figuraient des sauvegardes à distance, une amélioration des performances des jeux en ligne et des téléchargements de contenu, mais Serrahima a riposté. rejetant toutes les possibilités.

-1 Go de téléchargement = 33 secondes (en supposant que vous trouviez un cloud qui vous donne 30 Mo / s rien que pour vous). -Fortnite à sac: 100 Mo / h = avec seulement 10 Mbps, vous obtenez plusieurs simultanés. L’important ici est la latence, pas la bande passante -Vidéo Ultra HD 4K = 25 Mbps – Pedro Serrahima (@serrahim) 19 novembre 2019

N’oubliez pas que 150 Mbps (mégabits par seconde) représentent environ 18,75 Mo / s théorique et qu’en réalité, ils seront un peu moins importants si l’on tient compte des facteurs liés à la manière dont les données sont transportées à travers le réseau. Dans le calcul précédent avec les Go de téléchargement, Serrahima a fait son calcul approximatif basé sur les 300 Mbps symétriques (37,5 Mo / s théoriques) et qu’il peut donc atteindre 30 Mo / s pour télécharger un fichier de 1 GB en une demi-minute.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’à la fin les raisons aient réussi à convaincre Serrahima, car O2 a fini par doubler sa vitesse de fibre à 600 Mbps en février 2020, environ trois mois après la conversation.

Pour les téléchargements, la bande passante compte

Le calcul ci-dessus est correct, mais il est indéniable que le plus grand avantage d’une bande passante élevée est en vitesse de téléchargement et de téléchargement. Plus la bande passante est élevée, moins vous devez attendre pour terminer le téléchargement ou le téléchargement d’un fichier.

Les transferts de fichiers sont ceux qui utilisent au mieux la bande passante la plus élevée

Cela s’applique à divers cas où quelqu’un a besoin télécharger ou télécharger de gros fichiers, et qu’il devient de plus en plus courant sans avoir à entrer dans le domaine compliqué du téléchargement de contenu.

Par exemple, Sauvegardes complètes du disque dur, vidéos et photos en qualité d’origine ou tout fichier de plusieurs centaines de mégaoctets qui, pour une raison quelconque, doit être déplacé d’un endroit à un autre sur Internet.

Vous aurez besoin, oui, que le serveur depuis lequel vous recevez ou envoyez des données pouvoir vous offrir un flux de données supérieur à ces 18 Mo / s théoriques de 150 Mbps pour profiter d’une bande passante plus importante. Cela peut être un peu plus compliqué, mais pas impossible.

Désormais, l’astuce est toujours la même aujourd’hui qu’aux débuts de l’ADSL: connectez-vous à plusieurs serveurs pour multiplier la vitesse. Dans le passé, nous l’avons fait avec les fameux gestionnaires de téléchargement et aujourd’hui, il existe des moyens plus sophistiqués de le faire, comme avec BitTorrent. Oui, il a plus d’utilisations que le piratage, et dans le passé, Facebook et Twitter l’ont utilisé pour partager des fichiers et du code entre leurs succursales.

Il est difficile pour un seul serveur de profiter de toute la bande passante, mais dès que les sources sont ajoutées il n’est pas particulièrement difficile de dépasser 18 Mo / s d’environ 150 Mbps symétriques. La différence est que le téléchargement d’un film de 1 Go sur une connexion 150 Mbps prend 57 secondes et sur une connexion 600 Mbps, 14 secondes. Ceci, bien sûr, en supposant que la vitesse maximale a été maintenue tout au long de la transaction.

En streaming, tout s’additionne

Serrahima mentionne dans son tweet qu’une vidéo en qualité Ultra HD 4K a besoin d’environ 25 Mbps pour pouvoir être lue, et la vérité est que il sera difficile pour une bande passante de 150 Mbps de manquer pour le streaming, mais pas impossible.

Comme pour le téléchargement de fichiers, il s’agit de combien d’utilisateurs utilisent la même connexion en même temps et ce qu’ils font. Par exemple, quatre personnes qui regardent des vidéos en streaming en qualité 4K sont déjà de 100 Mbps, ce qui pourrait être combiné avec d’autres utilisations simultanées telles qu’un PC téléchargeant une mise à jour Windows ou un téléphone portable enregistrant une copie de sauvegarde de leurs vidéos dans le cloud.

Il est vrai que l’exemple précédent est un peu exagéré et qu’il sera difficile pour quatre personnes de regarder des vidéos en streaming avec la meilleure qualité en même temps et pour que le routeur puisse suivre le rythme. Aujourd’hui, il est difficile d’utiliser une large bande passante dans une maison uniquement avec le streaming, même si ce ne sera probablement pas le cas à l’avenir, lorsque des technologies comme Stadia seront mieux reçues.

Dans les jeux, cela n’a pas vraiment d’importance

Concernant les jeux en ligne, l’utilisation de la bande passante est réduite à téléchargement de contenu en temps opportun lorsqu’il y a des mises à jour ou une carte que nous n’avons pas téléchargée à ce moment-là est en cours de lecture.

Dans les jeux multijoueurs vraiment aucune grande quantité de données n’est envoyée (Nous le vérifions ici dans Fortnite et PUBG), bien que cela se fasse fréquemment. La chose la plus importante dans les jeux en ligne est la faible latence.

La latence est le temps qu’il faut pour qu’un colis soit expédié et reçu et il n’est pas amélioré avec une bande passante plus élevée au-delà d’une certaine marge. Ce temps de latence, parfois appelé ping, est le temps qu’il faut entre le moment où nous appuyons sur le bouton de tir et le déclenchement de la “poupée”, et il ne changera pas si la ligne est de 150 Mbps, 300 Mbps ou 600 Mbps (sauf si être qu’il existe d’autres différences entre eux au-delà de la bande passante).