Depuis que WhatsApp a annoncé la semaine dernière une mise à jour de ses conditions d’utilisation, indiquant qu’il pourrait collecter certaines données pour les partager plus tard avec Facebook, de nombreuses personnes ont décidé de changer d’application. Dans ce scénario, Telegram est l’un des plus bénéficiés et cela se reflète dans les chiffres. Ces derniers jours, Telegram a annoncé avoir dépassé le 500 millions d’utilisateurs, atteignant un énorme 25 millions en seulement 72 heures.

Si vous faites partie de ceux qui sont déjà passés à Telegram ou envisagent de le faire, nous allons vous montrer ci-dessous comment protéger notre compte de la meilleure façon possible. Pour ce faire, il est préférable d’activer le vérification en deux étapes ou à deux facteurs, quelque chose que l’application de messagerie elle-même nous permet.

Étapes à suivre pour activer la vérification en deux étapes dans Telegram

Pour ce faire, la première chose à faire est d’ouvrir l’application sur le mobile et de suivre les étapes ci-dessous:

Nous tapons sur le bouton menu.Nous sommes entrés RéglagesEnsuite, nous choisissons l’option Confidentialité et sécurité.Nous faisons défiler jusqu’à la section Sécurité et recherchons l’option Vérification en deux étapes.En cliquant sur cette option, l’assistant démarrera qui nous guidera pour activer la vérification en deux étapes. La première chose qu’il nous demandera est d’entrer un mot de passe. Nous entrons le mot de passe que nous voulons. Nous confirmons à nouveau le mot de passe. Il nous demandera maintenant d’entrer un texte pour servir de rappel au cas où à tout moment nous oublierions le mot de passe. L’étape suivante consiste à saisir l’adresse e-mail pour récupérer notre compte. Ensuite, nous recevrons un message dans ce compte où nous recevrons le code de Nous entrons le code et si tout se passe bien, nous aurons la vérification en deux étapes activée dans notre compte Telegram.

La vérification en deux étapes ajoute une étape de sécurité supplémentaire lors de la connexion à notre compte Telegram, comme nous venons de le voir, elle consiste à établir un mot de passe qui nous ne devons partager avec personne et qu’il doit être unique et aussi fort que possible. Autrement dit, il n’est pas recommandé que ce soit une clé que nous utilisons déjà dans d’autres services et qu’elle réponde aux normes minimales d’une clé sécurisée, comme avoir des majuscules, des minuscules, des nombres, des caractères et une certaine longueur, par exemple.