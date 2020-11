Il a toujours été là, à regarder ou à se cacher sans que beaucoup y prêtent attention, mais, du coup, il est devenu un outil presque indispensable pour ces jours de télétravail et d’enfermement, où les appels vidéo font désormais partie de la routine. La webcam – qu’elle soit intégrée dans l’ordinateur ou dans le smartphone ou séparément – nous amène chaque jour à la fois collègues de bureau et membres de la famille dans des conversations virtuelles sans fin, des réunions qui évitent ou raccourcissent la distanciation sociale forcée et qui rendent l’état d’être plus supportable. alarme.

Mais comme ce qui se passe devant l’écran de l’ordinateur portable ou du téléphone ne doit pas dépasser les quatre murs de votre salon ou de votre chambre, il est important d’être protégé et de garantir une intimité totale. Vous avez sûrement aussi vu ces caméras couvertes, d’une manière maladroite, de papiers, de post-its ou de ruban électrique. Un mécanisme rudimentaire qui peut endommager le matériel de tels systèmes.

Cette couverture de webcam, disponible sur Amazon, il est parfait pour préserver ces moments spéciaux de menaces telles que les cyberattaques. Valable pour les ordinateurs portables, tablettes, téléphones portables, etc. le produit a plus de 1000 avis et un score de 4,3 sur cinq dans cette boutique en ligne. Le pack d’achat comprend trois pièces – noires ou blanches – qui peuvent être intégrées dans n’importe quel appareil.

UTILISATION SIMPLE ET DISCRET

La couverture, de la marque allemande Privise, fonctionne avec un adhésif et est coulissant, idéal pour les caméras de smartphones et d’ordinateurs. Grâce à son système, l’utilisateur décide d’un seul doigt quand bloquer ou laisser la webcam ouverte pour protéger sa vie privée de manière simple. “Il a la bonne taille et l’épaisseur pour qu’il s’intègre parfaitement et ne ressemble pas à un goop. Cela ne prend pas la peine de fermer l’ordinateur portable. L’adhésif est bon car après avoir ouvert et fermé le couvercle de nombreuses fois, ils restent dans la même position », explique @rorrolopez, utilisateur d’Amazon. «Les capuchons sont petits et recouvrent le trou de la webcam sans problème. Ils glissent très bien et lors de la fermeture de l’ordinateur portable, ils ne génèrent aucun problème car ils sont très fins “, confirme David Bermejo, client de la plateforme virtuelle.

Le produit mesure à peine 0,8 mm d’épaisseur et n’est pas encombrant une fois installé dans l’appareil choisi. Légère et résistante, la housse il est facile à installer et n’endommage pas l’objectif de la caméra ni la surface de l’ordinateur, du téléphone ou de la tablette. De cette manière, l’élément garantit des performances système optimales. «Il s’adapte parfaitement à mon MacBook. L’installation est super simple: elle se détache du plastique auquel elles sont attachées et s’équerre avec la caméra. La colle est ferme, mais aussi ne laisse aucune trace lors du retrait du capot “, explique Cristian, acheteur sur ce marché en ligne. «Cela n’affecte ni le design ni l’esthétique. Il colle facilement et est très fin, de sorte qu’il n’interfère pas avec la fermeture de votre ordinateur portable ou de votre tablette », explique Bierzus, qui a déjà testé le protecteur.

RÉSISTANT ET DISPONIBLE EN DEUX COULEURS

La couverture est Résistant aux UV, le rayonnement ultraviolet qui peut endommager l’appareil photo de toutes sortes d’appareils, plus fragiles dans le cas des ordinateurs portables ou des smartphones, soumis à une plus grande utilisation. «En ces temps où nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% sur Internet, je pense que c’est une bonne invention. Tant pour les jeunes, pour préserver leur intimité, que pour les moins jeunes. C’est une bonne méthode de sécurité et de confidentialité “, résume MJS, un autre utilisateur. L’achat comprend trois pièces disponibles en noir ou en blanc.

