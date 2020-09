Alors que les nouveaux modèles d’iPhone et d’Apple Watch sont généralement dévoilés sur scène lors d’un événement de septembre, 2020 a été tout sauf une année ordinaire, il y a donc de fortes chances que les annonces de produits d’automne d’Apple s’écartent au moins légèrement de la norme.

À tout le moins, il est peu probable qu’Apple organise un événement iPhone en personne cette année, à moins qu’il ne soit limité à un petit groupe de journalistes. Semblable à son discours d’ouverture de la WWDC en juin, Apple pourrait être contraint d’introduire de nouveaux produits avec une présentation en ligne, éventuellement avec des communiqués de presse partagés sur la salle de presse Apple.

Le mois dernier, Jon Prosser a affirmé que de nouveaux modèles d’Apple Watch et d’iPad seraient annoncés par communiqué de presse au cours de la deuxième semaine de septembre, suivi d’un événement iPhone vraisemblablement virtuel en octobre. Cependant, un autre fuyant éprouvé qui utilise l’alias L0vetodream a depuis affirmé qu’il n’y aurait « pas de montre ce mois-ci ».

il n’y a pas de montre ce mois-ci

– 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 2 septembre 2020

Le même compte Twitter a révélé plusieurs détails précis sur le matériel et les logiciels Apple à venir, y compris le calendrier de lancement des nouveaux modèles iPhone SE et iPad Pro plus tôt cette année, le nom marketing macOS Big Sur, la fonction de lavage des mains de watchOS 7, l’écriture manuscrite. fonction de texte Scribble dans iPadOS 14, et bien plus encore.

S’il est exact, ce tweet renforce l’affirmation du blog japonais Mac Otakara selon laquelle Apple prévoit de dévoiler les modèles iPhone 12 et Apple Watch Series 6 lors d’un événement dans la seconde quinzaine d’octobre. Prosser lui-même a déclaré qu’il y aurait un événement iPhone en octobre, il est donc possible qu’il ait simplement été inexact sur le timing de l’Apple Watch.

Septembre serait certainement inhabituellement vide sans aucune annonce de produit, alors peut-être qu’Apple comblera cette lacune avec d’autres produits via un communiqué de presse. Les candidats potentiels incluent un iPad Air repensé avec un écran bord à bord, un HomePod plus petit, des écouteurs intra-auriculaires de marque Apple, des AirTags et une nouvelle Apple TV.