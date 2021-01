PlayStation maintenant, Le service de streaming de Sony et disponible sur consoles et ordinateurs, ajoute de nouveaux jeux début janvier 2021. Il le fait avec style en ajoutant une grande variété de titres couvrant différents genres tels que la stratégie, le tir ou la conduite .

Le pari le plus remarquable est sans aucun doute celui de Bioshock: la collection, une compilation dans laquelle on retrouvera tous les titres de la saga publiés à ce jour, y compris bien sûr les différents DLC sortis. Ce pack ajoute non seulement la saga à l’ensemble, mais améliore également considérablement sa section visuelle.

L’équipage 2 | Ubisoft

En plus du pack Irrational Games, nous trouvons également L’équipage 2, le jeu de conduite en monde ouvert d’Ubisoft. Pour cette suite, la société française a totalement choisi de conserver le style du premier opus mais en ajoutant encore plus de possibilités. Outre les véhicules et les motos, nous pouvons désormais embarquer sur des bateaux et des avions pour des courses qui nous mèneront partout aux États-Unis.

En janvier, il y a aussi place pour la stratégie. PlayStation Now a ajouté deux grands du genre à sa collection ces dernières années. On parle de Frostpunk: édition console et Survivre à Mars, deux titres idéaux pour les amateurs de ce type de jeu qui nous feront coller à l’écran pendant des heures.