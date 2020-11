Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

PlayStation Plus veut continuer à être un service intéressant pour les utilisateurs de PlayStation, maintenant avec l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles. C’est pourquoi il a déjà annoncé quels jeux peuvent être téléchargés sur PlayStation Plus le mois prochain.

En tête de liste, Just Cause 4, le dernier opus de la série en monde ouvert avec Rico Rodríguez. Dans cette aventure qui a débuté fin 2018, vous aurez l’occasion de visiter des lieux tropicaux et de vivre une aventure épique pleine d’explosions, de folie et de plaisir.

Le prochain jeu que vous pouvez télécharger dans le cadre de PlayStation Plus en décembre à Rocket Arena. C’est un jeu multijoueur qui tente de prendre un peu de la magie du jeu de tir d’arène et de la combiner avec des éléments de jeux modernes.

Enfin, nous avons Worms Rumble, un jeu dont vous pouvez réclamer une version pour PlayStation 5. C’est un Battle Royale pour 32 joueurs qui possède les armes les plus populaires de l’univers Worms. Il est à noter qu’il arrivera à Plus le jour de sa première.

Voici la gamme PlayStation Plus pour décembre:

Just Cause 4 (PS4) Rocket Arena (PS4) Worms Rumble (PS5, PS4)

Il est important de se rappeler que tous les jeux PlayStation 4 qui sont venus à Plus ce mois-ci fonctionnent sur PlayStation 5. Ceci est dû au fait que la console est rétrocompatible avec les jeux de la génération précédente.

La gamme PlayStation Plus de décembre sera disponible à partir du premier mardi du mois prochain. Autrement dit, vous pourrez réclamer et télécharger tous ces jeux à partir du 1er décembre 2020.

Avant de terminer, nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité d’obtenir les jeux arrivés sur PlayStation Plus en novembre. Vous pouvez les découvrir en cliquant ici.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de la gamme PlayStation Plus de décembre? Dites le nous dans les commentaires.

