Nous allons avoir un blitz d’information très bientôt avec Resident Evil Village en tête. Capcom a récemment annoncé un Resident Evil Showcase montrant le premier gameplay de Resident Evil Village, ainsi que de nombreuses nouvelles sur l’univers Resident Evil. Avec les yeux déjà sur lui 21 janvier, l’entreprise a voulu laisser un cadeau aux fans de la saga qui sont des utilisateurs PS4 et PS5. Et qu’est-ce que c’est? Un avatar des plus importants pour le jeu qui est sur le point d’arriver.

Téléchargez cet avatar de Resident Evil Village maintenant pour PlayStation

Un cadeau qui ne sera sûrement disponible que pour une durée limitée. Il est important de souligner que valable uniquement pour PSN America. Par conséquent, si vous êtes un utilisateur d’Asie, d’Europe ou d’ailleurs, vous ne pourrez pas l’activer dans votre compte. Cependant, il est toujours possible que vous créiez un nouveau compte dans un autre territoire pour en profiter. Et qu’y a-t-il à faire? Simplement, utilisez le code que vous avez ci-dessous.

Avatar Resident Evil Village gratuit sur le PSN américain en utilisant le code LEJH-M8N9-E5XF pic.twitter.com/KUQxjkfM2I – Wario64 (@ Wario64) 14 janvier 2021

Télécharger le code: LEJH-M8N9-E5XF

Cette femme est l’un des personnages les plus importants de RE Village. Les fuites de ces derniers mois nous ont apporté de nombreux détails sur l’intrigue et, aussi, sur les mécanismes de jeu de cette tranche. Très bientôt nous pourrons tout vérifier avec cette présentation et, d’ailleurs, sachez quel autre jeu Resident Evil ils ont en main. Tenez bon, car les courbes arrivent avec l’univers RE.