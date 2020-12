Le nouveau Appel du devoir Il est disponible depuis près d’un mois maintenant, non seulement sur PS5, mais également sur PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Mais ce n’est que jusqu’à présent que certains joueurs ont signalé des problèmes majeurs en jouant Call of Duty: Guerre froide Black Ops sur une PlayStation 5. Apparemment ce problème est incroyablement rare, et Sony remplacerait sans problème les consoles concernées.

Par Page Reddit de Black Ops Cold War, un joueur a révélé que sa console s’était écrasée récemment lors de la lecture du titre Activision. Selon cet utilisateur, le jeu a bloqué son PS5 fréquemment, et la dernière fois que cela s’est produit, la console avait des plantages permanents. L’utilisateur souligne que Black Ops Cold War C’est le seul jeu qui a causé ces problèmes sur votre PlayStation 5.

Apparemment, le problème ne semble pas être uniquement lié à la console, mais plutôt à un bug qui concerne à la fois le jeu et la console. L’utilisateur a commenté cela maintenant, lorsqu’il s’allume Playstation 5, aucun de vos jeux ne se charge sans faute, et lorsque les jeux commencent à se charger, l’écran se remplit de scintillements et s’éteint. De nombreux joueurs ont commenté le fil de discussion confirmant qu’ils avaient eu des problèmes similaires avec le jeu. Finalement, l’utilisateur commente également que c’est Sony qui fournira un remplacement direct de la console, dans deux semaines, sans frais.