CustomizeMyPlates continue de permettre aux utilisateurs, sans licence Sony, de dire adieu au blanc de leur nouvelle console.

Il y a quelques jours, nous avons signalé sur 3DJuegos un magasin qui vendait des couvertures colorées pour PS5. Il l’a fait en déclarant à tout moment qu’il n’avait aucune relation avec Sony. Cependant le nom choisi par les responsables, Platestation 5, pourrait semer la confusion chez certains consommateurs, ce que la firme japonaise a voulu éviter de faire renommer ce portail britannique.

Platestation 5 est maintenant renommé CustomizeMyPlates. Leurs responsables ont également supprimé les rendus officiels de la PS5 sur leur site Web et envoyé un courrier électronique au média spécialisé Video Games Chronicle: VGC soulignant une fois qu’ils vendent des accessoires PS5 sans être affiliés de quelque manière que ce soit à Sony, donc les utilisateurs qui décident d’y acheter leurs produits sont notifiés par PlayStation.

CustomizeMyPlates affirme avoir épuisé ses quatre modèles de coques interchangeables pour PS5, conçus sous une couleur noire mate, un rouge cerise, un gris argent chromatique et un bleu indigo. Ils en ont également un autre préparé en vert camouflage militaire qui ne semble pas encore disponible. Le prix de tous, rappelez-vous, était de 39,99 euros avec une date d’expédition pour la fin novembre.

Dans deux semaines, la PlayStation 5 sera lancée sur plusieurs marchés et arrivera en Europe peu après, le 19 novembre, en maquette numérique et en modèle standard pour respectivement 399,99 euros et 499,99 euros. Vous pouvez choisir de gagner une PS5 avec 3DJuegos et Xtralife lors du tirage au sort suivant. Par contre, depuis l’écriture nous avons déjà passé plusieurs heures à tester la console: ce sont nos impressions.

En savoir plus: PlayStation 5 et Sony.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');