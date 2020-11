Les consoles actuelles ont gagné dans la composante sociale. En plus de pouvoir diffuser le jeu en appuyant simplement sur un bouton, nous pouvons également partager nos progrès soit via le format de capture classique ou vidéo. Bien que jusqu’à présent, la PlayStation 4 ne permettait pas de filtrer les captures que nos amis ont faites, avec l’éviscération conséquente de l’histoire dans un certain titre, Playstation 5 a ajouté une option très intéressante et à considérer par tous ceux qui veulent éviter les spoilers.

Le menu PlayStation 5 organise notre catalogue de jeux vidéo de manière voyante. Faire défiler ledit menu nous permet de voir nos propres progrès, mais aussi ceux de nos amis et le contenu qu’ils ont partagé, ce qui peut nous jouer un tour. Pour éviter de plus grands maux, nous allons vous expliquer comment activer le filtre spoiler de jeu vidéo sur PlayStation 5.

Comment activer le filtre spoiler sur PlayStation 5

Comme nous l’avons déjà mentionné, PS5 est une console avec une forte composante sociale et dans lequel nous pouvons partager toutes sortes de contenus avec nos amis. Bien que dans les titres multijoueurs, ce ne soit pas un gros problème, dans le cas où nous partageons une bibliothèque avec des amis et qu’il s’agit d’un jeu solo, leur désir de vouloir montrer que moment critique de l’histoire ou Une certaine zone de surprise peut ruiner l’expérience. Pour éviter cela, procédez comme suit:

Accédez au menu des paramètres Entrez dans le menu: Paramètres du jeu / application et données sauvegardées Maintenant, allez dans ‘Avis de spoiler’ Ici, nous pouvons désactiver l’option et donc être exposé à des spoilers, mais aussi filtrer en fonction des caractéristiques des développeurs, ou bon selon nos progrès.

En activant l’une ou l’autre option, nous pourrons enfin nous débarrasser des butins toujours ennuyeux. N’oubliez pas que la nouvelle console Sony a également d’autres astuces dans sa manche. Chez Neox Games, nous vous avons déjà parlé Comment économiser la batterie sur le contrôleur PlayStation 5, sans aucun doute l’un des plus recommandés pour prolonger les heures de jeu.