Pour le moment, sur PlayStation, ils n’ont pas donné d’explication à ce sujet.

La PS5 est en vente depuis plus d’une semaine dans certains territoires et seulement quelques jours dans d’autres comme l’Espagne. Comme il est normal qu’il s’agisse de la première expédition d’un appareil technologique, les utilisateurs se retrouvent une autre erreur dans la console. Certains sont plus courants que d’autres. Mais l’un de ces problèmes attire l’attention des joueurs et ils ne trouvent pas d’explication.

C’est l’une des erreurs PS5 qui inquiète le plus les joueurs car il n’y a pas d’explicationCela ne se produit que dans la version lecteur de la console, car il s’agit d’un problème dérivé du matériel de lecture lui-même. Apparemment à certaines occasions PS5 commence à faire tourner le disque à l’intérieur de la machine, au hasard et sans qu’il ne fonctionne. Un fait qui ne devrait arriver que pour charger ou lire certains contenus du disque lui-même, mais il ne devrait à aucun moment se déplacer lors de la lecture d’un jeu numérique ou même être dans le menu système lui-même sans rien faire.

C’est une erreur qui se produit généralement environ toutes les heures de jeu. Cela ne semble pas être un problème trop grave, car cela n’affecte pas l’expérience. Mais il est surprenant que le lecteur commence à lire le disque qui se trouve à l’intérieur lorsque vous jouez à un jeu numérique complètement différent. Pour le moment, de Sony, ils n’ont pas commenté la question, mais cela semble être un problème qui peut être résolu par une simple mise à jour.

Cela vous est peut-être arrivé ces premiers jours avec PS5 ceci ou d’autres bogues. Dans tous les cas, et en espérant qu’ils ne sont pas sérieux, nous vous indiquons tous les codes d’erreur les plus courants pouvant apparaître sur PlayStation 5, ainsi que leurs raisons et solutions. Vous pouvez également consulter notre analyse de la console après avoir joué avec elle pendant plusieurs semaines.

