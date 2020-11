Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malgré les difficultés rencontrées par le monde en raison de la pandémie, 2020 a été une bonne année pour les jeux vidéo car elle s’est développée comme une forme de divertissement et malgré de nombreux retards et changements, l’objectif d’accueillir une nouvelle génération de consoles ça a eu lieu. L’apport du gaming cette année ne pouvait pas passer inaperçu et le magazine TIME n’a pas manqué l’occasion de reconnaître les jeux vidéo.

Xbox Series S et son arme secrète: Game Pass

Dans le cadre de sa liste des 100 meilleures inventions de 2020, le magazine TIME a consacré une section au divertissement et c’est là que les jeux vidéo ont été vus avec de grands représentants. Initialement, la publication considérait la Xbox Series S comme l’une des meilleures inventions de l’année, car elle mettait en évidence son potentiel à devenir la plate-forme qui fera d’un Netflix de jeux vidéo une réalité, évidemment en raison de la relation entre une console de nouvelle génération avec un prix accessible et sa combinaison avec Xbox Game Pass, un service considéré comme son arme secrète.

PlayStation 5: sa puissance et sa technologie DualSense

Par la suite, la publication a reconnu la PlayStation 5 pour son mélange d’améliorations matérielles et son engagement à créer une expérience révolutionnaire pour l’expérience de jeu grâce à la technologie DualSense. Précisément, TIME met en évidence le fait que Sony a créé une console suffisamment puissante pour fournir des jeux de haute qualité et qu’il a mis l’accent sur la fourniture de quelque chose de différent avec son contrôleur, avec des commandes haptiques et des déclencheurs adaptatifs qui permettent à l’utilisateur d’interagir plus profondément. avec ce que vous voyez à l’écran.

Animal Crossing: New Horizons et son rôle pendant la pandémie

Comment pourrait-il en être autrement, une autre des meilleures inventions de 2020 pour le magazine TIME a été l’un des phénomènes de jeu de cette année: Animal Crossing: New Horizons. Le jeu Nintendo Switch a été reconnu comme la valve d’échappement qui a aidé plus de 20 millions de personnes dans le monde à être distraits pendant un moment de la pandémie et de la longue période de confinement qui est devenue obligatoire dans de nombreux pays. Pour publication, le succès d’Animal Crossing: New Horizons réside dans sa simplicité et sa capacité à intégrer une communauté en ligne qui s’est appuyée sur ce titre pour faire face à la pandémie.

Enfin, TIME a également reconnu GeForce Now, un service Nvidia qui, selon la publication, est un réel changement dans l’expérience de jeu, notamment pour la façon dont il est capable d’apporter le jeu aux utilisateurs en brisant les barrières du jeu. matériel, car l’ensemble du processus est effectué dans le cloud.

