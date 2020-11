PS5 interdite si vous donnez de nombreux accès à PS Plus Collection

Je ne veux même pas imaginer à quel point ça doit être frustrant allumez votre toute nouvelle PS5 convoitée, pour constater que son accès aux services en ligne de Sony a été bloqué. Une PS5 interdite, alors que vous pouvez encore compter facilement les jours depuis sa mise en vente définitive, doit vous couper le souffle et augmenter votre tension artérielle pendant quelques minutes. Bien sûr, dans certains cas, cela peut avoir un certain sens … non, peut-être pas? J’explique d’abord ce qui s’est passé, puis vous me donnez votre avis.

Avec le lancement de la nouvelle génération de Sony, et comme incitation pour ses utilisateurs à contracter PlayStation Plus, c’est de leur proposer la PS Plus Collection, une sélection de 20 titres PS4 auquel ils peuvent accéder de manière illimitée tant qu’ils conservent l’abonnement. Et oui, vous avez bien lu, Collection est une sélection de jeux PS4 que PlayStation Plus propose uniquement gratuitement aux utilisateurs PS5. Et ce n’est ni accidentel ni accidentel, Sony est vraiment déterminé que les utilisateurs qui n’ont pas de PS5 ne peuvent pas accéder à la Collection depuis leur PS4. Et quiconque essaie de l’éviter peut trouver sa PS5 interdite.

Pour mieux comprendre cela, vous devez savoir comment fonctionne la collection PS Plus. Pour déverrouiller l’accès à ce catalogue de jeux, connexion au compte requise sur PS5. A partir de ce moment, l’utilisateur pourra lire les 20 titres inclus, à la fois sur votre PS5 et, si vous l’aviez, également sur une PS4 et en permanence. Je parie que, à ce stade, vous pouvez imaginer comment l’histoire se poursuit et pourquoi plus d’un utilisateur a fini par bannir leur PS5.

En effet, certains utilisateurs de PS5, conscients de cette circonstance, ont décidé d’utiliser leur console pour donner accès à la collection PS Plus à leurs amis, également aux utilisateurs de PS Plus mais, oui, ils n’ont pas de PS5. Et bien, qui dit ami signifie aussi, comme on peut le lire dans Mspoweruser, toute personne prête à payer environ cinq euros, même s’il est un parfait inconnu. C’est vrai, oui, les utilisateurs qui peuvent voir leur PS5 interdite vendent l’accès à la collection pour cinq euros.

Bien qu’il n’ait pas fourni de chiffres précis, Sony a indiqué que des milliers de comptes ont été interdits pour cette raison, et que le système utilisé passe, comme imaginable, en gardant le contrôle sur le nombre de comptes PS Plus qui se connectent à chaque PS5 pour déverrouiller Collection. On ne sait pas quel est le seuil de ce que Sony considère comme acceptable, mais on sait qu’une fois dépassé, il en résulte une PS5 interdite, comme on a pu le lire, deux mois.

Il est logique et compréhensible que Sony ne veuille pas que les gens fassent des affaires en vendant l’accès à la collection PS Plus, mais il serait plus qu’intéressant de savoir quels chiffres la multinationale japonaise utilise pour déterminer s’il s’agit d’une personne donnant accès à son groupe d’amis, ou de quelqu’un qui, comme les revendeurs, a décidé de profiter en utilisant des techniques que l’entreprise n’aime pas. . Et c’est que faire qu’un utilisateur trouve sa PS5 interdite pour faire ce métier me semble raisonnable, qu’il lui arrive de donner accès à un couple d’amis, cependant, cela semble un excès.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que Sony a raison d’interdire ces types de comptes, ou peut-être que cela est devenu un peu incontrôlable? Que penseriez-vous si un jour vous trouviez votre PS5 interdite? Et comment pensez-vous que Sony pourrait lutter contre ce problème? Il me vient à l’esprit, bien sûr, qu’en faisant Collection avoir uniquement des jeux PS5 exclusifs. Mais, bien sûr, ce serait une sorte de Game Pass, quelque chose qu’ils n’avaient pas envisagé au début, même si maintenant ils pourraient y penser mieux.