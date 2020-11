Alors que Jim Ryan, membre de PlayStation, a déjà qualifié le modèle du service de jeu Xbox Game Pass de Microsoft de non durable, du moins face à l’inclusion de titres de lancement, maintenant Il semble que Sony envisagerait de mettre en œuvre un service similaire pour PS5. Ou du moins Ryan lui-même l’a laissé tomber dans une interview pour TASS, où en plus de cela, il a traité de plusieurs sujets avec un accent important sur les sorties et les jeux qui définiront la nouvelle génération.

Le lancement de PlayStation 5, déjà en vente en Espagne, comprend une nouvelle promotion en plus des jeux PS Plus mensuels: Collection PS Plus, où l’on trouve 20 jeux PS4 – parmi lesquels de nombreux essentiels – gratuits pour les abonnés PS Plus avec PS5, de Days Gone à God of War, Final Fantasy XV, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Monster Hunter: World, Persona 5 , Resident Evil 7 et bien d’autres.

Cependant, la déduction évidente a conduit les enquêteurs eux-mêmes à larguer la bombe, ce service pourrait-il être étendu et devenir un service indépendant, en réponse au Xbox Game Pass?, avec une réponse qui laisse sans aucun doute les fronts grands ouverts: «des nouvelles viendront, mais pas aujourd’hui. Nous avons actuellement PlayStation Now, notre service d’abonnement déjà disponible sur divers marchés.

Les jeux: le différenciateur clé de cette génération

«La guerre des consoles est un terme que je n’ai jamais utilisé ou que j’aime bien», explique Ryan à propos de cette définition pour parler de concurrence entre fabricants de consoles. «Pour moi, c’est bien qu’il y ait de la concurrence. Je pense que cela nous oblige à travailler plus dur et nous empêche de devenir complaisants. C’est bien que le consommateur ait le choix, je pense que c’est merveilleux. Nous sommes heureux et fiers de ce que nous avons.

En fait, Ryan pense que les bons jeux «sont importants pour la PS5, et si ces grands jeux sont exclusifs à notre plateformeNous pensons que c’est un point de différenciation en notre faveur, et nous sommes très heureux de pouvoir offrir à la communauté PlayStation des jeux qui ne peuvent être trouvés que sur PlayStation. La force des jeux réalisés par nos studios dans le cycle PS4, c’était un facteur important pour rendre la PlayStation 4 si populaire.

Cependant, à la demande de quand verrons-nous des jeux développés spécifiquement pour PS5, qui ne peut vraiment pas être adapté à la PS4, la réponse est tombée comme une cruche d’eau froide: «l’histoire vous dit que C’est dans leur deuxième ou troisième année que les créateurs ont frappé la clé. Ils ont généralement besoin d’un peu de temps pour se familiariser avec le matériel.

Et est-ce que le manager de PlayStation pense que nous devrons encore attendre un peu pour voir le véritable potentiel que les jeux peuvent atteindre dans la nouvelle génération, «il est probable qu’en 2022 Regardons des choses merveilleuses de la même manière que pour la console précédente, entre 2015/2016, quand ils ont commencé à publier lLes jeux qui ont vraiment défini la génération«.