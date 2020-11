Il semble de plus en plus clair que le stockage va être un point faible pour les séries PS5 et Xbox. La nouvelle génération de consoles semble non seulement tomber un peu en deçà en termes de section graphique, comme nous le comptons depuis un certain temps et aujourd’hui nous l’avons confirmé dans le cas de la PS5, maintenant avec la révélation du peu d’espace de stockage disponible pour l’utilisateur sur la Xbox La série S, en ajoute une autre, assez incompréhensible, qui affecte la PS5 (ce n’est certainement pas une bonne journée aujourd’hui pour ceux qui ont opté pour la console Sony).

Et, selon The Verge aujourd’hui, les 667 Go d’espace disponible qui, selon certaines fuites, auront la PS5, ils ne peuvent pas être étendus au moyen d’une carte SSD. Pas du moins à la date de sortie. N’oubliez pas que la PS5 dispose d’un emplacement interne qui peut être utilisé pour installer une carte SSD, et qu’elle est également facilement accessible de l’extérieur. Cependant, et selon ce support, ledit slot d’extension ne sera pas actif sur les consoles qui commenceront à toucher leurs premiers acheteurs dans quelques jours.

En principe, la raison invoquée par Sony est que tous les SSD M.2 n’offrent pas les mêmes performances, un facteur clé pour Sony, qui ne veut pas qu’un support de stockage externe alourdit les performances de celui-ci. Plus précisément, Sony demande que les unités puissent offrir une vitesse de sortie minimale de 5,5 gigaoctets par seconde via sa connexion PCIe Gen4. De plus, et pour s’adapter correctement, il est nécessaire que son dissipateur thermique ne soit pas trop grand, car dans un tel cas il n’entrerait pas dans l’espace que Sony a activé à cet effet.

Sony, en principe, effectuera des vérifications pour trouver les unités compatibles avec la PS5. Cependant, et selon des sources dans les médias, aucun fabricant de cartes SSD potentiellement compatibles PS5 n’a encore été contacté par la technologie japonaise, ce qui indique que les tests ne semblent pas encore avoir commencé. Espérons qu’une fois la console sortie, Sony pourra consacrer des ressources à ces tests et par conséquent être en mesure d’activer cette fonctionnalité et de publier une liste des appareils pris en charge avant la fin de l’année. Mais bien sûr, ce n’est qu’un souhait, pas une prédiction.

Et oui, il est vrai qu’aujourd’hui, nous avons appris que les 250 premiers concerts de Call of Duty Black Ops Cold War semblent finalement être «seulement» autour de 125, mais même ainsi, nous en parlons avec cinq jeux de cette taille (et Spider-Man: Miles Morales Ultimate Launch Edition, par exemple, atteint déjà 105 gigaoctets) il suffira que le disque PS5 s’arrête.

Pour le moment, ce n’est pas un problème insurmontable, c’est vrai, mais quand même, Il est fortement recommandé à Sony de ne pas le prendre trop facilement. Tout ce qui dépasse ce Noël pour publier la liste des disques compatibles et activer l’emplacement d’extension pour les cartes SSD, commencera à être en retard.