Exactement une semaine avant son premier lancement sur les marchés japonais et américain, il semble que Sony vient de confirmer officiellement que sa console de nouvelle génération n’aura pas le support pour rendre la résolution de 2560 x 1440 pixels, au moins nativement.

Cela a été partagé à partir du site Web IGN Italia, qui déclare avoir obtenu ces informations via un porte-parole de l’entreprise elle-même qui a confirmé cette information. Cependant, pour le moment, il n’a pas été précisé comment ils prévoient de résoudre ce problème lorsque nous essayons de connecter la PS5 à un écran de résolutions à 1440p, laissant de la place pour une éventuelle mise à l’échelle à partir de 1080p (avec sa perte conséquente de qualité d’image), ou l’incompatibilité complète la plus inquiétante mais peu probable avec le format.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une console Sony n’est pas adaptée au rendu de ces résolutions, avec le cas récent d’incompatibilité de la PlayStation 4 Pro. En fait, déjà dans cette console, nous pouvions voir comment certains jeux devaient être adaptés, par les développeurs eux-mêmes, à travers un processus de suréchantillonnage dans lequel ils étaient rÉduquez les images directement de la résolution 4K au FullHD, préservant ainsi plus de détails.

De son côté, les nouvelles Xbox Series X et Series S semblent reprendre la tête dans le domaine graphique, Microsoft ayant précédemment confirmé que les deux consoles pourront rendre nativement les résolutions 4K et 2K, quelque chose qui était curieusement également possible dans sa génération précédente, avec la Xbox One X.

Même dans ce cas, il convient de noter que bien que la PS5 ne puisse pas prendre en charge ces résolutions de manière native, nous parlons d’un très petit segment de joueurs, qui, selon les dernières données des enquêtes matérielles de Steam, ne représentent guère 7,7% de tous les joueurs.

De plus, répétez que, en l’absence d’une nouvelle confirmation officielle, tout indique que les utilisateurs avec des moniteurs à 1440p oui, ils pourront jouer et profiter de la grande majorité des jeux pour PS5, oui, avec la limitation au format FullHD.