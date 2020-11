Comme toujours avec les pauses de génération, la rétrocompatibilité est un élément clé. Ainsi, nous attendons depuis des mois de voir comment la PS5 et la Xbox Series sont capables de déplacer non seulement les versions les plus récentes et les plus exigeantes (quelque chose dans lequel nous savons déjà que pas aussi bien que prévu), mais aussi pas seulement quels titres de la génération précédente peut fonctionner, mais aussi leurs performances ou s’il y a des problèmes lors de leur lecture.

Aujourd’hui, nous savons de DigitalFoundry que La PS5 fait du bon travail à cet égard, selon les retours que leurs joueurs commencent à émettre via les réseaux sociaux. Par exemple, Digital Foundry rapporte que Just Cause 3, un jeu qui a étonnamment mal fonctionné dans la génération précédente (sur PS4 et Xbox One), fonctionne correctement à une résolution de 1080 points à 30 images par seconde. Il aurait dû le faire dans la génération précédente, mais bon, au moins il le fait enfin dans celui-ci.

Comme on pourrait souhaiter, mais aurait été risqué à prévoir, tous les jeux PlayStation 4 qui ont vu des améliorations pour PlayStation 4 Pro fonctionnera dans leur mode amélioré sur la PS5, quelque chose dans lequel la console de Sony est en avance sur celle de Microsoft, puisque la Xbox Series X prend également en charge les améliorations des titres pour Xbox One X, mais il n’en va pas de même avec la Xbox Series S. Ici, encore une fois, nous voyons une différence importante entre les deux consoles de la nouvelle génération de Microsoft.

En termes de performances, et bien qu’il existe des cas et des cas, tout indiquerait que la PS5 offre une expérience plus fluide lors de la récupération des titres de la génération précédente. C’est vrai, oui, que la liste des titres non pris en charge est plus longue sur PS5 que sur Xbox Series, mais d’un autre côté, il semble que les jeux qui ont réussi à “sauter” vers la nouvelle génération le font en bon état. En outre, et à cet égard, certaines vérifications sont toujours en cours.

Je fais référence, bien entendu, au prétendu manque de compatibilité des titres. Et c’est, comme cela s’est produit lors des sauts de génération précédente, qu’il est possible que certains jeux soient classés comme non compatibles en raison d’une limitation spécifique, ce qui peut considérablement affecter l’expérience de jeu ou, au contraire, passer complètement inaperçu par le grand. la plupart de ses utilisateurs. Cela pourrait arriver avec des titres PS4 qui ne sont théoriquement pas compatibles avec PS5, il faudra attendre pour connaître les expériences des utilisateurs.