PS5: premiers problèmes dans la prochaine génération de Sony

À peine quelques heures se sont écoulées depuis que les premières unités PS5 ont commencé à atteindre leurs propriétaires et, bien qu’en général les utilisateurs semblent plus qu’heureux de la fin de l’attente, certains commencent à signaler des bogues dans certaines circonstances, quelques bogues qui affectent principalement la file d’attente de téléchargement et également le mode veille. Cela ne semble pas être un échec généralisé, mais il y a suffisamment de cas pour que cela ne semble pas être un problème spécifique pour certains utilisateurs, mais un problème qui pourrait affecter plus de consoles.

Les premières mentions de bogues PS5 ont été trouvées sur Reddit, où certains utilisateurs ont signalé un problème qui provoque le gel de l’image, un problème qui a été reproduit avec plusieurs jeux, donc il n’est pas imputable à un jeu en particulier, mais à la console. Après avoir effectué quelques vérifications, les utilisateurs ont conclu que le problème était lié à une anomalie du mode veille de la console.

Cependant, il y a aussi une deuxième théorie, qui relie ce problème aux ports USB à l’arrière de la PS5, ainsi que votre connexion réseau filaire (Ethernet). Le principal problème est que, pour le moment, Sony n’a émis aucune communication à ce sujet, ce sont donc les utilisateurs, sur la base de leurs propres expériences, qui doivent essayer de trouver la raison du problème pour, de cette manière, pouvoir profiter de votre nouvelle console sans problème.

D’autre part, un deuxième problème semble affecter la file d’attente de téléchargement de la console, et est-ce qu’après avoir ajouté un jeu, le téléchargement ne démarre pas, laissant le téléchargement en attente. Le problème, selon IGN, est que bien que les jeux soient affichés sur PS5 indiquant que l’utilisateur les a achetés, lors de l’accès au PS Store pour les télécharger, les serveurs Sony ne reconnaissent pas cette propriété et, par conséquent, n’autorisent pas le téléchargement.

Comme nous avons pu le lire, dans certains cas la seule solution que les utilisateurs ont pu choisir est de restaurer la console à ses paramètres d’usine, quelque chose qui peut être extrêmement frustrant à la fois pour les utilisateurs qui ont déjà configuré et personnalisé leur PS5, ainsi que pour ceux qui ont déjà téléchargé plusieurs jeux et, bien sûr, ceux qui ont déjà avancé dans un jeu et n’ont pas été en mesure de faire des copies de sauvegarde de leur parties sauvegardées.

Sony n’a également émis aucune communication à ce sujet, quelque chose que nous espérons que vous ferez le plus tôt possible. Il est courant que les premières versions du logiciel (et cela inclut les systèmes d’exploitation, ainsi que ceux des consoles) aient des problèmes. Maintenant, le point clé est que l’entreprise identifie la cause des deux problèmes et publie une mise à jour dès que possible.