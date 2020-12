Lorsque de nombreuses personnes recherchent encore la vie pour obtenir le nouveau Playstation 5, même en payant plus pour de nombreux spéculateurs qui en ont acheté des dizaines le jour du lancement, une nouvelle rumeur commence déjà à une possible version PRO de la nouvelle console bureau de Sony. Comme prévu, rien de tout cela n’a été confirmé, et bien que les brevets existent et soient enregistrés, cela ne signifie pas que la société japonaise les utilisera à l’avenir. De nombreux brevets sont déposés et jamais utilisés.

Il convient de noter que de nombreux utilisateurs supposent que dans 2 ou 3 ans, nous verrons une version Pro de la PS5, comme nous l’avons également vu à partir de la génération précédente de consoles, avec Xbox One X et PS4 Pro. Ayant dit cela, un nouveau brevet enregistré par Sony décrit une console avec une configuration Dual-GPU, ou quoi de pareil, une console avec deux cartes graphiques. Le brevet est marqué comme “Conceptions CPU / GPU de console de jeu évolutives pour consoles de salon et jeux cloud».

Bien que le brevet soit très technique, il décrit essentiellement une console avec deux cartes graphiques qui peuvent fonctionner ensemble ou séparément, ce qui rend les performances beaucoup plus élevées. ¿Cela signifie que Sony fonctionne sur une PS5 Pro? Pas vraiment, et même si c’était le cas, ils n’auraient pas à réaliser ce brevet. En outre, il convient de noter que bien qu’il ait maintenant été découvert, cela fait presque deux ans qu’il a été introduit.