Sony a confirmé hier le prix définitif de sa console nouvelle génération attendue, mais êtes-vous clair? comment il positionne PS5 contre PS4? Le saut de génération entre une console et une autre est très important, et il en va de même si l’on compare la PS5 à la PS4 Pro, une console qui, comme on le sait, était un renouvellement intergénérationnel qui a considérablement augmenté la puissance graphique.

En général, les consoles de la génération actuelle ont été des machines moins équilibrées que la Xbox 360 et la PS3. La dépendance accrue à l’installation de jeux et la faible vitesse de transfert des disques durs utilisés sur PS4 et Xbox One, ainsi que dans leurs versions améliorées, PS4 Pro et Xbox One X, a été l’un des goulots d’étranglement les plus importants de la génération actuelle, mais il ne faut pas oublier le processeur, un composant qui, par rapport au GPU que ces consoles montaient, était totalement déséquilibré.

Si quelqu’un pense que j’exagère, permettez-moi de me rappeler que l’AMD Jaguar sur PS4-PS4 Pro et Xbox One-Xbox One X a un IPC qui est, plus ou moins, au niveau d’un Intel Atom il y a plus de 7 ans. Pour mettre un peu de contexte, cela signifie que la configuration PS4 Pro serait comme piloter une Radeon RX 470 avec un Intel Atom à 8 cœurs à 2,13 GHz.

Les consoles de nouvelle génération permettront de surmonter ces deux limitations importantes, grâce à l’intégration d’un processeur Zen 2 et d’un SSD haute performance, et viendront avec une mise à jour importante au niveau matériel qui permettra aux développeurs créer des jeux plus complexes, avec une section graphique de qualité supérieure et appliquez également le lancer de rayons.

PS5 vs PS4 et PS4 Pro: spécifications et performances

Après cette introduction simple mais nécessaire, nous sommes prêts à mettre la PS5 contre la PS4 et la PS4 Pro. Nous allons passer en revue toutes ses caractéristiques techniques pour pouvoir analyser non seulement leurs différences au niveau matériel, mais aussi l’impact que ceux-ci auront dans les jeux de nouvelle génération.

Cette analyse de la valeur différentielle que PS5 marquera par rapport à PS4 et PS4 Pro est essentielle pour que cette comparaison ait une valeur réelle. Si on se bornait à faire une liste des spécifications de chaque console, on aurait un résumé des fonctionnalités vide et sans valeur ajoutée. Sans plus tarder, nous commençons.

Spécifications PS5 et prix de départ

Processeur Zen 2 à huit cœurs à 16 fils à 3,5 GHz (fréquence variable) à 7 nm.

GPU Radeon RDNA 2 (sans certaines fonctionnalités avancées) avec 2304 shaders, 144 unités de texturation et 64 unités raster à 2,23 GHz (fréquence dynamique).

Jusqu’à 10,28 TFLOP de puissance, tant que la fréquence 2,23 GHz est maintenue.

16 Go de mémoire GDDR6 unifiée avec une bande passante de 448 Go / s (bus 256 bits).

Puce sonore Tempest.

Disque SSD haute performance à 5,5 Go / s (non compressé) et d’une capacité de 825 Go.

Lecteur Blu-Ray 4K en option.

Prise en charge des unités d’extension SSD NVMe hautes performances au format carte.

Prix ​​de lancement: 499,99 € avec lecteur optique, 399,99 € sans lecteur optique.

Cible dans les jeux: 4K natif et 30 ou 60 FPS.

Spécifications PS4 et prix de départ

Processeur AMD Jaguar basse consommation à 8 cœurs de 1,6 GHz intégré en 28 nm.

GPU Radeon GCN 2.0 avec 1152 shaders, 72 unités de texturation, 64 unités raster et une fréquence de 911 MHz.

8 Go de mémoire GDDR5 unifiée sur un bus 256 bits (176 Go / s).

500 Go / 1 To 5400 tr / min Disque dur 100 Mo / s.

Prend en charge les disques SSD avec interface SATA.

Lecteur Blu-ray.

Prix ​​de lancement: 399 euros.

Cible dans les jeux: 1080p et 30 ou 60 FPS.

Spécifications PS4 Pro et prix de départ

Processeur AMD Jaguar basse consommation à 8 cœurs de 2,13 GHz intégré en 16 nm.

GPU Radeon GCN 4.0 avec 2304 shaders, 144 unités de texturation, 32 unités raster et une fréquence de 800 MHz.

8 Go de mémoire GDDR5 unifiée sur un bus 256 bits (218 Go / s).

1 Go de DDR3 pour le système et les applications.

500 Go / 1 To 5400 tr / min Disque dur 100 Mo / s.

Prend en charge les disques SSD avec interface SATA.

Lecteur Blu-ray.

Prix ​​de lancement: 399 euros.

Cible de jeu: 1440p natif et 30 ou 60 FPS, haut de gamme jusqu’à 4K.

Cette comparaison PS5 versus PS4 et PS4 Pro met en évidence les différences techniques importantes entre la nouvelle génération et la génération actuelle, Mais comment affecteront-ils les jeux? Découvrons-le.

PS5 vs PS4 et PS4 Pro: Processeur

La console de nouvelle génération de Sony utilisera un processeur beaucoup plus puissant, non seulement en raison de son IPC plus élevé, mais aussi en raison de sa fréquence de travail plus élevée. Il aura également le fils doubles grâce à la technologie SMT.

A titre de comparaison, on pourrait dire que ce saut a été similaire à ce que nous aurions vécu en passant d’un PC équipé d’un Intel Atom de 2013 à un processeur Zen 2 à partir de 2019. Oui, c’est un énorme bond, et permettra des avancées importantes dans les jeux:

Physique plus réaliste.

Animations plus soignées.

Une IA plus complexe et mieux résolue.

Plus de PNJ et d’objets dépendants du processeur.

Meilleure stabilité du FPS.

PS5 vs PS4 et PS4 Pro: unité graphique

La console de nouvelle génération de Sony monte un GPU plus puissant qui est, en plus, basé sur une architecture beaucoup plus avancée. Cela signifie qu’il offre non seulement une plus grande puissance brute, mais qu’il prend également en charge les technologies de nouvelle génération.

En ce sens, la mise en œuvre de traçage de rayons accéléré par matériel, une technologie qui sera appliquée de manière limitée en raison de sa forte demande en puissance. Voici les avancées auxquelles nous pouvons nous attendre:

Jeux de résolution 4K.

Meilleure qualité graphique en général (texturation, ombres, éclairage, post-traitement, etc.).

Lancer de rayons appliqué à des éléments spécifiques, tels que l’éclairage, les reflets ou les ombres.

Jeux avec une charge géométrique plus élevée.

PS5 vs PS4 et PS4 Pro: mémoire unifiée

La quantité de mémoire unifiée embarquée a doublé, même si nous devons garder à l’esprit que de ces 16 Go de GDDR6 Il y aura remise sur le montant réservé au système et aux applications, probablement environ 2 ou 3 Go.

La mémoire unifiée exécute les tâches qui dans un PC sont réparties entre la RAM et la VRAM, c’est-à-dire stocke les données, les instructions et les éléments nécessaires à la fois au CPU et au GPU. Avoir le double de la mémoire unifiée permettra:

Créez des mondes plus larges.

Utilisez des textures de meilleure qualité.

Éliminez les zones de chargement intermédiaires.

PS5 vs PS4 et PS4 Pro: lecteur SSD

Il ne fait aucun doute que la PS4 et la PS4 Pro sont PC « consolidés » utilisant des dispositions semi-personnalisées, et il en va de même pour PS5. Cela se remarque non seulement dans leurs spécifications, mais aussi dans la façon dont nous interagissons avec eux.

Il est révolu le temps où nous avons présenté le jeu et voila, nous avons commencé à en profiter. Maintenant, nous devons l’installer, une réalité qui a transformé le disque dur en un goulot d’étranglement important qui affecte les temps de chargement, et qui peut également générer d’autres problèmes qui affectent l’expérience utilisateur. Avec le passage au SSD, nous allons profiter:

Temps de chargement très courts (quelques secondes).

Transitions quasi instantanées entre les zones.

Adieu les problèmes de chargement de texture et les éclats.

La duplication des données dans les installations de jeux sera abandonnée pour compenser les faibles temps d’accès des disques durs.

Notes finales: une révolution sur tous les fronts

Je pense que c’est la meilleure façon de décrire le saut que représente la PS5 par rapport à la PS4 et la PS4 Pro. Cela ne devrait pas nous surprendre, après tout, nous parlons de deux consoles qui arrivé en 2013 et 2016, et qu’ils n’ont pas monté un matériel de pointe au moment de son lancement. Au cours des années ont été sérieusement dépassés, et il est compréhensible que la PS5 les submerge de toutes les manières.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que La PS5 n’offre rien de vraiment révolutionnaire par rapport à n’importe quel PC milieu de gamme actuel, en fait la performance moyenne de son GPU sera probablement équivalente à celle d’un RTX 2060, et il reste à voir ce qu’il peut faire dans les jeux de lancer de rayons. J’imagine que l’optimisation, et les ajustements pour limiter la consommation de ressources de cette technologie, finiront par être le pain quotidien de la nouvelle génération de consoles.

Si vous avez une PS4 et que vous envisagez de faire le saut vers la PS5, vous pouvez être clair que vous remarquerez une grande amélioration, et il en va de même pour les utilisateurs de PS4 Pro. Cependant, vous ne devez pas oublier que votre console a encore entre un et deux ans à vivre, car il y aura une période de coexistence dans laquelle les deux générations resteront sur le marché, et il en ira de même avec Xbox Series X-Xbox Series S et Xbox One-Xbox One X.