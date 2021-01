Pendant le Prix ​​du jeu 2020 Nous avons pu voir un premier teaser pour un jeu d’horreur appelé The Callisto Protocol, une proposition frappante et intéressante qui a laissé de nombreux joueurs avec de grands doutes. Mais l’un de ces doutes que nous n’avons jamais pu prendre en compte est que, en plus, le studio avait un autre travail en main et qui sera lié et situé dans le monde de PlayerUnknowns Battlegrounds, comme l’a déclaré le directeur exécutif de Krafton, société à laquelle appartient PUBG Corporation.

Au cours d’une entretien avec Bloomberg, le PDG, Kim Chang-han, a tenu à expliquer quelques nouvelles liées aux projets actuellement en cours. Et s’il est vrai que la proposition d’horreur est peut-être l’une des plus intéressantes, la mention qu’il y aura un autre grand projet axé sur PUBG n’a laissé aucun adepte indifférent, d’autant plus lorsque sa première est prévue pour 2022.

PUBG | Studios Bluehole

Bien sûr, l’actualité n’arrête pas d’arriver et, avec elle, une nouveauté intéressante a été présentée aux joueurs. Le moment est venu pour les joueurs de savoir que il y aura une nouvelle bataille royale pour cette même année et qui sortira sur les téléphones portables. Bien sûr, il n’y a toujours pas beaucoup de détails sur ces travaux et il semble qu’il faudra attendre un peu plus longtemps pour les connaître en profondeur.

En attendant, nous vous rappelons que PUBG est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. C’est l’une des propositions de bataille royale les plus remarquables qui représente une révolution jouable, d’autant plus lorsque chacune de ses saisons apporte une excellente nouvelle qui représente un nouveau test de compétence pour tous les joueurs.