Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS n’a pas perdu sa popularité en partie au profit de sa scène compétitive. PUBG Corp. a fait de son mieux pour garder les sports électroniques de Battle Royale à jour avec divers tournois et des prix attrayants pour la communauté.

La société poursuivra cette stratégie, elle a donc déjà dévoilé les premiers détails du PUBG GLOBAL INVITATIONAL, un nouveau circuit qui distribuera 3,5 millions de dollars parmi les meilleurs joueurs professionnels du titre.

En raison de la pandémie actuelle, l’entreprise a eu quelques difficultés à organiser des événements; Cependant, il a déjà une stratégie pour continuer avec l’esport Battle Royale à partir de l’année prochaine.

Achetez PUBG sur Amazon et Green Man Gaming:

PUBG esports aura beaucoup d’action et des prix attractifs en 2021

La société a expliqué que le PUBG GLOBAL INVITATIONAL (PGI.S) restera fidèle au championnat 2018 pour offrir une compétition de 8 semaines. Il a également révélé que le nom abrégé du concours faisait référence à la survie et au nouveau format de la série.

L’un des objectifs de l’étude est de célébrer les compétitions Battle Royale sans mettre personne en danger. PGI.S débutera le 1er février et se terminera le 28 mars 2021. 32 équipes de toutes les régions participeront au tournoi.

Le prix total sera de 35 $. MMDD, mais 30% seront ajoutés aux bénéfices réalisés grâce à un défi communautaire spécial. Quant à notre région, nous savons que seules 2 équipes d’Amérique latine pourront participer à la compétition.

Ce sera dans les premières semaines que les équipes joueront pour définir leur rang et leur position dans le tournoi. Les 16 qualifiés pourront participer au Weekly Survival, qui comprendra 16 matchs.

Les gagnants de cette étape gagneront des prix et une place dans la finale hebdomadaire, où 10 matchs seront joués qui donneront des prix plus attrayants comme récompenses. L’équipe qui remportera le plus d’argent pendant toute la compétition sera le vainqueur final.

Pour assurer la sécurité de tous les participants, les équipes doivent rester en lock-out pendant 2 semaines, la compétition se déroulant en Corée. «Nous mettrons à votre disposition différents services pour que vous vous sentiez à l’aise pendant cette période d’isolement. De plus, nous suivrons toutes les directives et précautions de sécurité émises par le gouvernement », a déclaré PUBG Corp.

Dans le cas où vous l’avez manqué: PUBG est arrivé sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S avec cross-play

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous trouverez ici plus d’informations sur lui.