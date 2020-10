Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La saison 9 de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS a déjà commencé sur consoles et PC, afin que les joueurs puissent profiter de nouvelles fonctionnalités passionnantes, telles que Paramo, la nouvelle carte du jeu.

La Battle Royale a également reçu des ajustements importants pour améliorer l’expérience de jeu, en particulier sur PlayStation 4 et Xbox One. PUBG Corp. s’est engagé il y a des mois à améliorer le système de matchmaking dans ces systèmes, car les joueurs ont passé beaucoup de temps à attendre pour entrer les jeux.

Heureusement, les modifications apportées au matchmaking ont été apportées avec la sortie de la nouvelle mise à jour. Grâce à cela, les joueurs sur console ont un meilleur matchmaking, ce qui se traduit par des jeux avec moins de robots.

PUBG a amélioré son matchmaking sur PS4 et Xbox One

La société a décidé de fermer plusieurs listes ou files d’attente dans le système de matchmaking avec le début de la nouvelle saison. Cela a affecté toutes les régions, qui ont perdu des files d’attente dans les modalités à la première et à la troisième personne.

Ainsi, les listes d’attente ont été éliminées en Europe, en Asie et en Océanie. Quant à notre région, l’Amérique du Sud a perdu FPP Solo, FPP Duo et FPP Equipo. Cela évitera de longues périodes d’attente et des batailles pleines de bots.

“Nous modifions également le ratio de bot pour des taux de matchmaking plus élevés dans les jeux normaux, ce que nous avons déjà annoncé dans notre mise à jour d’octobre de développement”, a expliqué PUBG Corp.

La société a souligné que le mode Solo classé serait l’un des éléments clés de la saison 9, elle a donc invité les joueurs à en profiter. Il a également été annoncé que la disponibilité des files d’attente avec des matchs classés pourrait à nouveau changer au fil de la saison.

PUBG Corp. gardera un œil attentif sur la situation pour assurer un matchmaking de qualité sur les consoles au cours des prochains mois. Plus tard, vous analyserez si des ajustements doivent être apportés pour améliorer le fonctionnement du système.

«Avant de terminer, nous souhaitons également vous rappeler que PUBG est un jeu de service en direct en constante adaptation, nous vous demandons donc vos commentaires sur ces changements. Nous vous assurons que nous avons lu tous vos commentaires », a conclu la société.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous trouverez ici plus d’informations sur lui.

