PUBG Mobile 1.0 sera lancé le 8 septembre. Le jeu «fini» tant attendu comprend des graphismes, des commandes et un gameplay repensés. Une nouvelle série de championnats mondiaux PUBG débutera également en novembre.

PUBG Mobile est techniquement un produit en pré-version depuis ses débuts, mais une version «complète» est enfin à l’horizon – et elle inclura des changements importants. PUBG Corp et Tencent ont annoncé (via Pocket Gamer) que PUBG Mobile 1.0 sera disponible le 8 septembre avec des améliorations substantielles des graphismes, des commandes et du gameplay.

Annonce de PUBG Mobile 1.0

Vous pouvez vous attendre à plus de réalisme visuel avec des modèles améliorés, des textures améliorées et une gamme de nouveaux effets pour les flashs de bouche, la fumée et d’autres signaux de champ de bataille. Les créateurs ont également optimisé les animations pour tout, du parachutisme au sprint.

Les contrôles ont également fait l’objet d’une refonte, y compris un « mode de commutation multi-écran » (l’équipe n’était pas plus précise que cela). Il y a également une interaction avec les lunettes de visée et une interface d’avant-match mieux organisée. Vous pouvez également personnaliser votre mise en page.

Les développeurs espèrent également animer la scène eSports de PUBG Mobile. Ils combinent la PUBG Mobile World League et le World Championship en un seul événement, le PUBG Mobile Global Championship. Une «saison zéro» pour la série débutera à la fin de novembre et des pros se disputeront un total de 2 millions de dollars en prix.

Les organisateurs espèrent des audiences en personne lorsque la ligue sera lancée. Cependant, il a reconnu que la pandémie COVID-19 pourrait facilement reléguer le Championnat mondial à un événement virtuel.

Dans une certaine mesure, l’étiquette 1.0 est une formalité. Comme pour les versions bureau et console de PUBG, cela ne changera pas fondamentalement la nature du bagarreur de la bataille royale. Cela témoigne cependant de la confiance dans PUBG Mobile. Le timing est également très approprié. Avec Apple et Google retirant Fortnite de leurs magasins d’applications respectifs, PUBG Mobile pourrait soudainement avoir un public plus large.