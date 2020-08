Neuralink a finalement organisé son événement d’été tant attendu. Elon Musk, PDG de l’entreprise, est monté sur scène pour présenter les dernières avancées technologiques réalisées pendant une année entière. Il convient surtout de noter l’introduction d’un nouvelle puce. Cela laisse derrière lui l’appareil montré en 2019, qui était situé derrière l’oreille et déployé trois câbles pour se connecter en haut de la tête. Maintenant cependant est implanté directement dans le crâne grâce à ses petites dimensions.

La puce, nommée Link V0.9, mesure 23 x 8 millimètres, de la taille d’une pièce de monnaie. La réduction des mesures a permis à Neuralink de l’implanter dans la tête, promettant qu’il reste au même niveau de la peau et qu’il est imperceptible à l’œil nu. Bien sûr, le Link V0.9 nécessite de l’énergie, donc Il intègre une batterie qui offre une autonomie d’une journée complète. Son chargeur est magnétique et il vous suffit de le connecter à votre tête pour commencer la charge inductive. Non, nous ne vous mentons pas.

Il est à noter que nous sommes toujours confrontés à un prototype, donc la puce a encore une marge d’amélioration. Neuralink a non seulement créé le composant mentionné, mais également un robot chirurgical à implanter. Il a été conçu avec la firme canadienne Woke Studio. Selon les données partagées par Elon Musk lui-même, la procédure d’implantation peut être complétée en moins d’une heure. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’utilisateur peut quitter l’hôpital le jour même de la chirurgie. De plus, aucune anesthésie générale n’est requise.

Le robot Neuralink est également responsable de l’implantation des électrodes dans le cerveau, car celles-ci se connecteront au Link V0.9. Lors de l’événement, l’entreprise a montré son travail avec trois porcs; l’un d’eux avait un implant, mais il a été retiré quelque temps plus tard. Ce qui précède montre que, bien qu’une autre intervention chirurgicale soit nécessaire, les gens n’auraient aucun problème à retirer la puce à tout moment. À l’avenir, il sera possible de vérifier avec certitude une fois le processus réalisé avec des humains.

Les possibilités de Neuralink

Nous savons que l’objectif principal de Neuralink est de permettre au cerveau d’interagir avec les ordinateurs via une interface. Aujourd’hui, ils ont révélé que Il sera non seulement possible de lire des données, mais aussi de les écrire en utilisant simplement votre esprit. Par exemple, vous pouvez allumer les lumières intelligentes de votre maison ou démarrer une série Netflix sur votre téléviseur simplement en y pensant. En fait, Musk a déclaré qu’il serait possible de mettre sous tension une Tesla ou de sauvegarder et de rejouer des souvenirs. De toute évidence, ils ont encore un long chemin à parcourir pour réaliser ces types de fonctions.

Connecter votre cerveau à un ordinateur pour échanger des informations soulève des questions sur la confidentialité. Cependant, les ingénieurs Neuralink garantir que la confidentialité et la sécurité sont des points fondamentaux dans le développement de la technologie. L’interface peut-elle être piratée? Eh bien, tout système est vulnérable, mais la société dit qu’elle ne pourra pas accéder à vos pensées ou vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas. Ce qui pourrait arriver, c’est qu’ils vous envoient du spam ou même déterminent quel sera le prochain mouvement de votre corps.

Neuralink est encore loin de devenir un produit commercial. Malgré ce qui précède, Musk et ses partisans disent que la FDA (Food and Drug Administration) des États-Unis Il les a déjà autorisés à faire des tests avec des humains depuis juillet dernier.

