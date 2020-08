Lorsque Apple a annoncé AirPower, nous avons découvert qu’il existe un nouveau type de charge sans fil quelque part, mais quoi, comment et quand n’ont jamais été répondus car Apple a annulé le lancement d’AirPower. Aujourd’hui, cependant, une partie de cela est répondue par Nomad et sa collaboration avec Aira. La station de base Pro utilise la charge sans fil de positionnement FreePower propriétaire d’Aira pour créer un chargeur sans fil qui vous permet de déposer votre téléphone n’importe où sans vous soucier de trouver le «point idéal».

Station de base Nomad Pro

Conclusion: Ce chargeur peut charger trois appareils à la fois et aucune position spécifique n’est nécessaire. Lancez deux iPhones et vos AirPods Pro sur le pad et éloignez-vous sans vous soucier de savoir si la charge se connectera.

Le bon

Chargement en position libre

Fonctionne avec trois téléphones à la fois

Design fin

Look cuir de luxe

Adaptateurs internationaux inclus

Câble d’alimentation tressé

Le mauvais

Technologie de première génération

Pas de ports USB pour le chargement filaire

Pas de chargement bord à bord

Enfin libre

Nomad Base Station Pro: ce que j’aime

Source: iMore

La Base Station Pro est un socle de chargement avec une base en aluminium et une surface de chargement en cuir. Il mesure environ 5,5 « x 9 », ce qui est assez grand pour installer deux appareils iPhone Pro Max, plus un étui de chargement AirPods Pro ou même trois appareils iPhone Pro. Il a une grande surface, mais sous la surface en cuir est caché un ensemble de 18 bobines de charge disposées avec un design spécifique et la technologie de charge FreePower exclusive d’Aira.

Vous pouvez en savoir plus sur FreePower dans mon interview avec le co-fondateur d’Aira Jake Skatnick pour plus de détails, mais fondamentalement, cela fait partie de la prochaine génération de chargeurs sans fil; un système de bobines de charge au lieu d’un système à bobine unique.

Cela signifie que vous pouvez placer votre étui de chargement pour téléphone ou écouteurs pratiquement n’importe où sur le pad et il «recherchera» le bon endroit pour se connecter au point de chargement sans fil de l’appareil. Vous n’avez pas besoin de déplacer votre téléphone ou de changer sa position pour attraper une charge. Cela signifie également que vous pouvez placer votre téléphone perpendiculairement à votre chargeur et il le chargera à chaque fois.

Source: iMore

Le chargement de positionnement gratuit n’est pas aussi nouveau qu’il y a six mois. De plus en plus d’entreprises lancent leurs propres versions qui vous permettent de régler votre téléphone pratiquement n’importe où sur la tablette pour qu’il soit alimenté. Je suis enthousiasmé par cet avenir de la recharge sans fil.

Ce qui rend la Base Station Pro de Nomad unique, c’est la finesse du profil. La Base Station Pro ressemble à peu près à la Station de Base. Même s’il a une matrice à 18 bobines, les bobines ne sont pas simplement empilées les unes sur les autres, de sorte que le pad conserve le profil mince utilisé par les autres pads de la station de base Nomad.

Comme d’habitude, Nomad fabrique un impressionnant coussin de chargement en cuir de luxe. Si vous aimez l’esthétique de Nomad, vous serez satisfait de ce design exécutif. C’est minimaliste, élégant et accrocheur.

Lorsque vous payez un prix élevé pour votre produit, ce sont les petits extras qui comptent, et dans ce cas, ce sont le câble USB-C tressé et les adaptateurs secteur internationaux qui sont inclus dans la boîte. Je peux vous dire par expérience à quel point c’est une joie totale d’avoir des adaptateurs pour différents pays simplement assis dans votre boîte d’accessoires technologiques lorsque vous en avez besoin. Et ne me lancez pas sur les câbles tressés de Nomad. Je suis un grand fan de ces câbles de qualité depuis des années. Le câble USB-C est amovible du socle de chargement. Donc, si vous voulez un câble USB-C robuste de bonne qualité pour votre sac de tous les jours, vous pouvez le voler, en remplaçant votre câble moins robuste sur la Base Station Pro (ne dites pas à Nomad que j’ai suggéré cela).

Trop nouveau

Nomad Base Station Pro: Ce que je n’aime pas

Source: iMore

En termes de design, je pense que Nomad aurait pu faire un peu plus pour vraiment nous épater avec la première itération de la Base Station Pro; comme avoir des ports pour la recharge filaire, par exemple. Il est en fait conçu avec un espace supplémentaire où un port USB-A ou deux pourraient s’adapter, mais ce n’est pas dans cette première génération. Il n’y a pas non plus de rondelle de chargement Apple Watch, ni même un emplacement vide où une future rondelle de chargement Apple Watch pourrait tenir. Nomad m’assure que ces deux options seront disponibles dans une version future, mais les fournitures étaient limitées en 2020, ce qui rend plus difficile l’obtention des produits dont ils avaient besoin à temps pour le lancement.

Bien que cela soit commercialisé comme une charge en position libre, ce n’est pas correct à 100%. La matrice de chargement ne s’étend pas jusqu’au bord du coussin. Pour les téléphones, vous ne le remarquerez probablement même jamais. Avec le boîtier AirPods, cependant, j’ai placé le boîtier trop près du bord plus d’une fois et je n’ai pas attrapé la charge. Donc, cette charge en position libre n’est pas aussi gratuite que je l’espérais.

La technologie elle-même semble également un peu insuffisante. En janvier, on m’a dit que le FreePower d’Aira était super rapide car il utilise une technologie spéciale qui trouve rapidement l’appareil pour récupérer la charge. D’après mon expérience de test d’un iPhone SE 2, d’un iPhone XS et d’un iPhone 11 Pro, il a fallu environ trois secondes pour se connecter et commencer à charger. Nomad m’assure que cela sera résolu dans une mise à jour du firmware, disponible dès qu’elle sera corrigée.

J’ai également découvert un problème inhabituel spécifiquement avec l’iPhone SE 2. Lorsque je place un iPhone SE déverrouillé sur le pavé, cela déclenche parfois des choses sur l’appareil sans que je le touche du tout. Par exemple, mon application de messagerie s’est lancée, a recherché un nom, a tapé sur le nom, a commencé un nouvel e-mail et ajouté une adresse différente de celle recherchée, et a tapé «Fb» dans la ligne d’objet (oui, F majuscule). Lorsque j’ai interrogé Nomad sur ce comportement inhabituel, j’ai reçu ce qui suit:

Dans de rares cas, les chargeurs multi-appareils sont connus pour interférer avec l’écran tactile à détection capacitive d’un appareil. Ce comportement, bien que surprenant pour l’utilisateur, n’endommage pas l’appareil et n’aura aucun effet durable. Nous espérons remédier à cette lacune dans une future mise à jour du firmware.

J’ai environ une demi-douzaine de chargeurs multi-appareils dans ma maison, mais je n’ai jamais vu cela se produire auparavant. Je dois souligner que cela ne s’est produit qu’avec l’iPhone SE 2. J’ai essayé, mais je n’ai pas pu reproduire le même problème avec l’iPhone XS ou l’iPhone 11 Pro.

Avec tous ces petits problèmes, il me semble juste qu’ils auraient pu retarder le lancement de la Base Station Pro quelques mois de plus jusqu’à ce qu’ils résolvent les bogues.

La compétition

Source: Spansive

Le chargement sans fil en position libre est si nouveau qu’il n’y a même pas de nom standard pour cela. Cela a été appelé «positionnement libre», «liberté de placement» et «position libre» dans différentes brochures marketing. Il existe très peu de chargeurs commercialisés comme à positionnement libre (ou quelle qu’en soit la version).

Vous avez peut-être entendu parler du chargeur de téléphone sans fil ZENS Liberty, lancé en mai. Il a une esthétique de conception très similaire, mais avec une matrice de charge différente. Pour quelque chose de complètement différent, la Spansive Source utilise un type de charge en position libre dans un format vertical.

Produit: si vous achetez

Source: iMore

Vous devriez l’acheter si …

Vous attendiez la recharge sans fil de positionnement gratuit

Cela a été long à venir. Nous attendons une meilleure charge sans fil depuis que la charge est devenue sans fil et la Base Station Pro est à la pointe de cette nouvelle technologie.

Vous aimez le cuir de qualité et l’esthétique du design Nomad

Positionnement libre ou non, la Base Station Pro est fantastique sur n’importe quel bureau. Il est fait de matériaux de qualité, y compris le câble USB-C tressé robuste, et charge trois appareils en même temps sans effort.

Vous voulez un produit premium que vous pouvez mettre à jour à mesure que la technologie s’améliore

Aira continue d’améliorer sa technologie FreePower et promet de mettre à jour régulièrement la Base Station Pro avec un nouveau firmware chaque fois qu’il y a un correctif. Cela signifie que votre chargeur sera toujours comme neuf car il continuera à bénéficier de fonctionnalités nouvelles ou améliorées.

Vous ne devriez pas acheter ça si …

Vous n’avez pas de patience pour les nouvelles technologies

Il est indéniable que cette technologie est nouvelle sur le marché. Il va y avoir des problèmes, des problèmes et quelques revers initiaux. Si vous préférez avoir un produit qui fonctionne parfaitement hors de la boîte, vous devriez attendre quelques années de plus avant d’acheter un chargeur sans fil à position libre.

Vous possédez des appareils Android

Actuellement, la technologie d’Aira a été conçue pour la fourniture de puissance spécifique aux iPhones. Daniel Bader d’Android Central a noté que la technologie peut être inégale avec certains téléphones Android et qu’elle ne fonctionne pas du tout avec le Pixel 4. Les étuis de charge pour écouteurs non Apple peuvent également avoir des problèmes de connectivité mineurs.

Vous attendez qu’Apple ramène l’AirPower

D’une certaine manière, cela devrait être dans la section «pourquoi vous devriez l’acheter». Apple a annulé AirPower. La technologie n’est tout simplement pas encore là pour ce qu’Apple essaie de faire. Donc, si vous attendez AirPower, il est peut-être temps de passer à autre chose. Cela étant dit, cependant, nous avons entendu beaucoup de rumeurs ces derniers temps sur Apple travaillant toujours secrètement sur AirPower, alors peut-être que l’attente est bonne?

La charge sans fil en position libre est la prochaine vague de technologie de charge et la Base Station Pro est au niveau du sol de ce qui est à venir. Si cela vous passionne, vous avez trouvé une âme sœur. Si, cependant, une toute nouvelle technologie est trop dramatique pour vous, attendez que Aira perfectionne son système de matrice de charge, ou attendez de voir ce que sera la station de base Pro de deuxième génération de Nomad.

4

sur 5

Je suis ravi que Nomad mette enfin sur le marché la Base Station Pro. La technologie change la donne. Le design est élégant et fonctionne incroyablement bien avec jusqu’à trois iPhones en même temps.

Il s’agit cependant d’un produit de première génération. Il y a quelques attentes qui devront être un peu réduites, comme le positionnement libre ne fonctionne pas de bord à bord et il faut quelques secondes pour se connecter pour charger.

Dans l’ensemble, je pense que la Base Station Pro est une nouvelle technologie passionnante qui a rendu ma vie plus agréable chaque jour. Je n’ai plus à me soucier de savoir si j’ai réussi à placer mon iPhone au bon endroit pour le charger. Je peux juste le jeter sur le pad (et je l’ai littéralement fait plusieurs fois en essayant de bloquer la connexion) et il se rechargera.

Station de base Nomad Pro

