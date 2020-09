Andy Rebele, fondateur et PDG de Pure Watercraft, lors d’une promenade en bateau à Seattle, propulsé par l’un de ses moteurs hors-bord électriques. (Photo . / Kurt Schlosser)

Juste après s’être éloigné du siège de Pure Watercraft au bord de l’eau à Seattle, le PDG Andy Rebele a été accueilli par une vague et un cri d’un homme qui venait de sortir d’une péniche du lac Union.

«Ce bateau est-il électrique?» demanda l’homme depuis le quai alors que nous passions tranquillement en voiture, avec le moteur hors-bord électrique de Pure qui faisait le travail. Rebele hocha la tête.

« Doux! » cria l’homme en retour.

Pure Watercraft fait beaucoup plus de bruit aujourd’hui, du moins en ce qui concerne la navigation de plaisance, alors que la start-up de 9 ans a annoncé un cycle de financement de série A de 23,4 millions de dollars. L’injection de liquidités a été menée par L37 Ventures, une société de capital-risque de San Francisco, et aidera Pure à étendre ses opérations et à passer des tests bêta à la disponibilité générale de son système hors-bord électrique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait du moteur de la navigation de plaisance du «futur», Rebele, le vétéran de la technologie et fondateur de Pure, a qualifié ce terme de bête noire.

«Je préférerais que demain devienne aujourd’hui», a déclaré Rebele. «Pouvons-nous faire cela aujourd’hui. Je ne rajeunis pas! »

Un moteur Pure Watercraft vu à l’arrière d’un gonflable rigide. (Photo de motomarine pure)

Tirer parti d’aujourd’hui mettra la technologie de Pure devant une vague croissante de nouveaux passionnés de navigation. La société affirme qu’environ 142 millions de personnes utilisent des bateaux aux États-Unis, en hausse de 35% au cours de la dernière décennie, et qu’un ménage américain sur huit possède un bateau à moteur. La pandémie de coronavirus n’a fait que stimuler la demande, car les gens recherchent une alternative aux voyages et adoptent les loisirs près de chez eux.

« L’Amérique a tous collectivement découvert cette chose », a déclaré Rebele. «Nous avons la navigation de plaisance dans sa plus grande période de prospérité qu’elle ait connue depuis des générations. L’âge moyen d’un acheteur de bateau diminue maintenant pour la première fois depuis des décennies. Et la proportion de primo-accédants est plus élevée qu’elle ne l’a été depuis des décennies. C’est donc un très grand changement sur le marché du bateau.

Pure Watercraft pense que le marché est mûr pour un élément perturbateur, un moteur à batterie qui est plus silencieux et plus écologique que les moteurs hors-bord traditionnels à essence.

(Photo de motomarine pure)

La société vendra une taille de moteur – «l’approche Model T», dit Rebele. Le système est conçu pour remplacer un hors-bord équivalent à 40 chevaux. Ce système comprend un moteur de 105 livres (6 000 dollars), une batterie au lithium-ion de 115 livres (8 500 dollars) et un chargeur (2 000 dollars). Tous les composants ont été spécialement conçus pour s’adapter aux limites de poids de ce qui peut être expédié par UPS.

La société vend également des forfaits complets de bateaux électriques, au prix de 24 000 $ à 32 000 $, en partenariat avec des fabricants de bateaux tels que Highfield Boats, fabricants de pneumatiques rigides. La sélection comprend des bateaux pontons et des lancements de coaching, utilisés par les équipes d’aviron et de voile.

Le PDG d’Amazon Worldwide Consumer, Jeff Wilke, est un investisseur, et Rebele a qualifié son point de vue de particulièrement perspicace en ce qui concerne les préoccupations environnementales et la façon dont les gens achètent. Et il a appelé Wilke une «personne totale de matériaux».

« Je m’attendais à ce qu’il soit sorti dans le bateau pour entendre beaucoup de questions sur l’expédition et » pouvons-nous les entreposer chez Amazon? « , A déclaré Rebele. «Et à la place, il m’a posé des questions sur les propriétés des matériaux des métaux qui ont été imprimés en 3D et s’ils seraient toujours appropriés pour les pièces structurelles.»

Lors d’un rapide voyage sur le lac Union la semaine dernière, . a expérimenté les fonctionnalités du moteur sur un bateau de pêche Tracker Pro Team. Le calme semble idéal pour la pêche et rappelait les premiers jours de la Toyota Prius, lorsque vous seriez surpris d’apprendre qu’une des voitures électriques à proximité fonctionnait réellement.

Rebele a plaisanté en disant qu’un cauchemar de son enfance était de pêcher avec son père, qui luttait toujours avec le cordon de traction pour démarrer le moteur à essence.

« Oh mon Dieu! Papa est fou du hors-bord! » il se souvint.

Le bourdonnement du Pure s’est un peu accéléré lors de notre essai lorsque Rebele a ouvert les choses et nous avons rapidement traversé le lac à 24 mph.

«Je souris sous ce masque!» Rebele a dit pendant le trajet.

Rebele a déclaré que les premières unités de production, qui sont disponibles en pré-commande depuis des années, seront disponibles dans la première partie de 2021, à temps pour la saison nautique. Le plan est de développer davantage l’usine de fabrication de Pure Watercraft à Seattle, de développer l’équipe d’installation et d’assistance sur le terrain directement au client, et de recruter des postes clés dans l’ingénierie, les ventes, le marketing et la fabrication. Pure Watercraft emploie actuellement 30 personnes.