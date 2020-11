La réapparition des stratagèmes d’escroquerie pyramidale est impressionnante en raison du nombre de personnes dans le monde qui sont tombées au chômage à la suite de la crise provoquée par Covid-19. Dernièrement, j’ai connu des gens qui sont “ tombés ” dans ce stratagème, qui disent qu’ils gagneront de l’argent avec leurs “ actions ” là-bas, et pire encore, qui tirent d’autres personnes qui, par désespoir et ignorance, croient en cette question et “ investissent ” leur des économies.

Mais qu’est-ce qu’une escroquerie pyramidale? Comment ça marche? Comment les identifier pour les éviter?

Le système d’escroquerie pyramidale est celui où les associés, les participants, les investisseurs ou les abonnés doivent contribution d’entrée et également payer une redevance mensuelle, devoir attirer de nouveaux participants qui produiront des avantages pour les investisseurs d’origine et plus vous attirerez de nouveaux participants, plus les frais mensuels diminueront et vous aurez la garantie d’un plus grand profit dans l’entreprise.

Ces schémas sont connus sous le nom de Pyramid Scheme, Business Pyramid Fraud ou Pyramid Scam, Pyramid Scams, Multilevel Scheme, Clouds, Fractals, Flowers or Silver Circles, entre autres.

La durée de vie de ce type d’escroquerie pyramidale est relativement courte ou à moyen terme, car elle est durable tant que de nouveaux participants sont recrutés dans un montant qui permet aux participants d’origine de générer des bénéfices et lorsque cela diminue la population d’investisseurs est saturée et réduite avantages membres. La plupart des abonnés restants sont laissés sans aucun profit après avoir financé les bénéfices des associés principaux à tout moment.

Les systèmes pyramidaux sont interdits dans des pays tels que les États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Canada, Roumanie, Colombie, Malaisie, Norvège, Bulgarie, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Afrique du Sud, Thaïlande, Venezuela, El Salvador, Iran, République dominicaine, Chine , Mexique, Pérou, Chili, Équateur, entre autres.

Comment travaillent-ils?

Les gens qui se vendent comme des millionnaires apparaissent, avec des voitures très luxueuses et des maisons qui ne sont même pas les leurs, ils parlent de leur succès sans travailler, sans étudier, ils déméritent même la valeur de l’éducation, et proposent de vous faire partie de leur équipe et de vous donner les secrets de leur succès parce qu’ils sont tellement reconnaissants à la vie qu’ils se sentent obligés de les partager.

Ils vous vendent le programme comme quelque chose de facile à faire, où vous contribuez très peu et sans effort, ils travaillent sur l’estime de soi en vous disant que vous n’avez qu’à impliquer plus de personnes dans ce projet pour que comme vous, ils fassent partie du succès, et ils vous motivent en déclarant que ” Vous n’avez pas d’amis, de famille, de connaissances avec qui vous pouvez partager ce secret? En retour, ils proposent de payer des frais d’entrée très bas et des frais mensuels qui diminueront en fonction du nombre de personnes que vous recrutez, recevant en retour un profit qu’ils vous garantissent et qui semble très intéressant en premier lieu.

Ces dernières années, ce type de régime se retrouve dans des domaines tels que la bourse, le marché monétaire, le secteur du tourisme, entre autres.

En Espagne, il y a eu un de ces cas où seulement dans ce pays il y avait 50000 investisseurs et qui a atteint le Brésil avec 240000, la République dominicaine avec 150000 et d’autres pays comme la Colombie et le Pérou où il n’y a pas de chiffres exacts sur le nombre de personnes impliquées, mais en total impliqué plus de 750 millions d’euros et où tous les investisseurs ont perdu leurs économies.

On a dit à ces «investisseurs» qu’ils ne devaient passer que 10 minutes par jour et que le rendement ou le profit garanti était de 265%. Aux États-Unis, le cas le plus connu est celui de Bernard Madoff, qui avec des stratagèmes pyramidaux dans le monde de la finance a réussi à escroquer plus de 65 milliards de dollars et à 75 ans il a été condamné à 150 ans de prison.

Comment identifier un système d’escroquerie pyramidale? 1. Ils offrent des frais d’entrée et des frais mensuels peu élevés qui diminueront en fonction du nombre de personnes que vous recrutez. 2.- Une rentabilité élevée qui en pleine lumière semble très attractive. 3.- Vous n’avez pas à consacrer beaucoup de temps ou d’efforts à ce projet. 4.- Recrutez ou recrutez de nouvelles personnes à rejoindre et vous gagnerez plus et paierez moins. 5.- Ils donnent des conférences par des leaders négatifs qui se vendent comme des millionnaires qui ont fait beaucoup d’argent et ont une très belle vie sans travailler dur et sans avoir besoin d’étudier.

Les schémas pyramidaux sont une tromperie, quelle que soit leur forme, il faut donc être vigilant et ne pas tomber dans les réseaux de ces personnes qui profitent du besoin des autres et plus à l’heure actuelle où malheureusement de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et ils voient comment, mois après mois, leurs économies diminuent et ils voient dans ces promesses de gagner beaucoup en faisant peu comme une alternative pour générer des revenus.

Ne croyez pas ces gens qui vous disent «voulez-vous gagner de l’argent supplémentaire? Demandez-moi comment »,« Investissez avec moi et je vous garantis que vous générerez des revenus facilement ».

Il est important de garder à l’esprit que la seule façon de gagner de l’argent est de travailler de manière dévouée et de mettre de la passion dans tout ce que nous faisons. En cas de doute si vous êtes confronté à une arnaque pyramidale, consultez cette liste que je vous ai laissée auparavant, ou écrivez-moi à mes réseaux en toute confiance, ne laissons pas des personnes sans scrupules continuer à nuire à des innocents.