Qualcomm a annoncé l’achat de Nuvia, une startup qui existe depuis sa création il y a environ trois ans, axée sur le développement de noyaux personnalisés pour les serveurs Internet. La curiosité de Nuvia est que c’était fondée par trois anciens employés d’Apple Parmi eux, Manu Gulati, responsable de la série A de processeurs Apple pour leurs iPhones qui sont également passés par Google.

L’accord semble avoir été conclu environ 1.800 millions de dollars (environ 14.800 millions d’euros au taux de change actuel) et l’équipe Nuvia rejoindra l’équipe de conception de processeurs de Qualcomm. On s’attend, entre autres, à ce que la nouvelle équipe apporte ses connaissances pour apporter la technologie développée jusqu’à présent pour être intégrée dans les prochaines puces Qualcomm, son Snapdragon.

Plus de puissance, moins de consommation, moins d’ARM

Selon Cristiano Amon, actuel président de la société et prochain PDG élu dès la fin du mandat de Mollenkoft, la technologie de Nuvia contribuera à faire des sauts significatifs de puissance pour les processeurs Snapdragon, tout en les besoins énergétiques seront réduits dans toutes les questions liées à la 5G. La consommation est, pour le moment, le plus gros talon d’Achille des modems 5G en circulation.

Nuvia, comme nous l’avons mentionné précédemment, travaille depuis 2019 sur la conception et le développement de cœurs de CPU personnalisés dont l’objectif principal était d’alimenter les serveurs de données. Qualcomm souhaite utiliser cette technologie dans de nombreux autres domaines, non seulement dans celui-ci dans lequel il est déjà présent, mais pour apporter des cœurs et des puces Nuvia à Snapdragon pour les téléphones mobiles, les ordinateurs personnels et même les véhicules connectés.

“L’équipe NUVIA est une entreprise innovante reconnue et, comme Qualcomm, possède un solide héritage dans la création de produits et de technologies de pointe. Je suis très heureuse de les accueillir dans notre équipe. Ensemble, nous serons très bien placés pour redéfinir l’informatique et la technologie. permettre à notre écosystème de collaborateurs et de partenaires de stimuler l’innovation et d’offrir une nouvelle classe de produits et d’expériences pour l’ère 5G »- Cristiano Amon.

En une seule fois, l’intégration des processeurs Nuvia dans le Snapdragon permettra à Qualcomm remplacer les composants actuels développés sous licence ARM, avec laquelle la société nord-américaine va se débarrasser d’un peu de dépendance vis-à-vis d’ARM, désormais entre les mains de Nvidia, l’un de ses principaux concurrents dans le secteur.

