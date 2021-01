Qualcomm a annoncé la nouvelle génération de son capteur d’empreintes digitales à ultrasons, Capteur sonique 3D Gen 2. Selon le fabricant, la dernière version est plus gros, plus rapide et plus fiable que la génération précédente.

En termes de spécifications, le 3D Sonic Sensor Gen 2 est beaucoup plus fin – 0,2 mm – et couvre une superficie de 8×8 mm, 77% plus grand que son prédécesseur. Selon Qualcomm, le capteur est un 50% plus rapide que celui que nous avons vu sur les Galaxy Note 10, Galaxy S20 et Galaxy Note 20 de Samsung.

En termes de spécifications, le 3D Sonic Sensor Gen 2 est beaucoup plus fin – 0,2 mm – et couvre une superficie de 8×8 mm. Selon Qualcomm, le capteur est un 50% plus rapide que celui que nous avons vu sur les Galaxy S20 et Galaxy Note 20 de Samsung.

Le 3D Sonic Sensor Gen 2 est capable de enregistrer notre empreinte digitale sur des surfaces solides telles que le verre et le métal, même quand on a les doigts mouillés. L’épaisseur du capteur nouvelle génération peut être intégrée sous l’écran de n’importe quel terminal, y compris les appareils avec écrans OLED flexibles Côte à côte.

Le nouveau capteur à ultrasons de Qualcomm est 50% plus rapide que son prédécesseur

La première version du 3D Sonic a été révélée fin 2018 comme une alternative aux capteurs d’empreintes digitales. Qualcomm parie sur un lecteur à ultrasons sous l’écran qui serait publié dans le Galaxy S10. Le problème est que, étant la première génération, cette technologie s’est accompagnée de quelques échecs. Le plus évident était la possibilité que n’importe qui puisse déverrouiller votre mobile à l’aide d’un protecteur d’écran.

Après une mise à jour logicielle par Samsung, Qualcomm a fait de même et amélioré les performances de sa technologie. Le changement le plus évident a été le possibilité de lire deux doigts en même temps. Le capteur amélioré a été implémenté dans le Galaxy S20 et le Galaxy Note 20 qui ont fait leurs débuts cette année.

Avec la deuxième génération du 3D Sonic Sensor, Qualcomm tentera à nouveau sa chance dans ce domaine. L’entreprise a confirmé que les premiers terminaux avec ce capteur, ils feraient leurs débuts au cours de la première moitié de l’année. Le prochain sur la liste est le Samsung Galaxy S21, qui sera officiellement dévoilé le 14 janvier.

L’article Qualcomm annonce son nouveau capteur d’empreintes digitales à ultrasons qui fera ses débuts avec le Galaxy S21 a été publié dans Hypertext.