Le Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm est la plate-forme informatique de nouvelle génération qui alimentera les conceptions d’ordinateurs portables Windows 10 minces qui prennent en charge des expériences toujours actives et toujours connectées.

Qualcomm a annoncé la plate-forme Snapdragon 8cx Gen 2 à l’IFA 2020, révélant qu’Acer sera l’un des premiers fournisseurs d’ordinateurs portables à l’utiliser cette année.

La plate-forme Snapdragon 8cx affrontera les prochains MacBook d’Apple alimentés par les puces Apple Silicon, qui sont des variantes des puissants processeurs de la série A des iPhones et des iPads.

Nous avons des ordinateurs portables ARM depuis quelques années maintenant, car les puces Snapdragon phares de Qualcomm, qui alimentaient des combinés Android haut de gamme, ont été réutilisées pour une utilisation sur ordinateur portable. Puis Qualcomm a publié l’année dernière la plate-forme Snapdragon 8cx, qui est encore optimisée pour une utilisation sur ordinateur portable. Plusieurs fabricants de combinés ont déjà lancé des appareils Windows-on-ARM, y compris Microsoft, qui a sorti sa première Surface avec une puce ARM à l’automne dernier. Il ne fait aucun doute que le passage du processeur le plus attendu à ARM concerne la gamme Mac d’Apple. Après des années de rapports basés sur des sources proches des plans d’Apple qui disaient que le MacBook ARM était en préparation, Apple a confirmé à la mi-juin qu’elle déplacerait ses ordinateurs portables et de bureau vers Apple Silicon. C’est un nom sophistiqué pour les puces basées sur les mêmes processeurs qui alimentent l’iPhone et l’iPad. C’est aussi une nouvelle passionnante. Ce n’est pas seulement parce qu’Apple réduirait sa dépendance envers Intel et pourrait baisser les prix des futurs Mac. C’est aussi parce que les puces de la série A d’Apple n’ont pas de rivales et que les versions d’ordinateurs portables pourraient être tout aussi impressionnantes.

Le premier MacBook ARM arrivera plus tard cette année, selon le dernier bavardage non confirmé. Mais avant même d’en arriver là, sachez que Qualcomm vient d’annoncer sa toute nouvelle plate-forme pour les ordinateurs portables Windows-on-ARM, ce qui devrait être une excellente nouvelle pour tous ceux qui recherchent de nouveaux ordinateurs portables qui n’ont pas à exécuter macOS.

Appelée Snapdragon 8cx Gen 2 5G, la nouvelle plate-forme de calcul pourrait avoir un avantage significatif sur les processeurs d’Apple. Les ordinateurs portables Windows 10 alimentés par Snapdragon seront dotés d’une connectivité 4G et 5G à bord, ce qu’Apple n’a pas encore confirmé pour ses propres MacBook alimentés par Apple Silicon.

La plate-forme Gen 2 est censée offrir des performances système et une durée de vie de la batterie 50% supérieures à celles des solutions concurrentes, déclare Qualcomm dans son communiqué de presse. On ne sait pas quelles sont ces solutions concurrentes en matière de performances. Mais il ne fait aucun doute que les ordinateurs portables ARM offriront une meilleure autonomie que les ordinateurs portables traditionnels équipés de puces Intel ou AMD. La durée de vie de la batterie durera plus de 25 heures et les ordinateurs portables prendront en charge la technologie de charge rapide Qualcomm QuickCharge 4+.

Selon la fiche technique, la plate-forme 8cx Gen 2 comprend un processeur octa-core Kryo 495 64 bits 7 nm, une RAM LPDDR4x, une prise en charge du stockage SSD NVMe et UFS 3.0 et un GPU Adreno. Les appareils 8cx Gen 2 prendront en charge la lecture vidéo 4K HDR à 120 ips, ainsi que deux écrans 4K supplémentaires. Le processeur de signalisation d’image Spectra 390 prend en charge deux caméras jusqu’à 16 mégapixels ou une seule caméra de 32 mégapixels. La technologie audio Aqstic de Qualcomm comprend une technologie d’annulation d’écho et de suppression du bruit, et la plate-forme est livrée avec un moteur AI dédié à bord. Sur le plan de la sécurité, la nouvelle plate-forme Qualcomm prend en charge les capteurs faciaux et d’empreintes digitales, ainsi que Windows Hypervisor et Secure-core PC.

Outre la connectivité 5G, la plate-forme 8cx Gen 2 prend en charge la 4G LTE Cat. 20, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Le modem 5G est le fameux Snapdragon X55, qui peut gérer à la fois les variétés de connectivité 5G sous-6 GHz et mmWave, prenant en charge des vitesses de transfert théoriques allant jusqu’à 7 Gbps (téléchargement) et 3 Gbps (téléchargement).

Les premiers appareils 8cx Gen 2 arriveront en magasin fin 2020, mais Qualcomm n’a distingué qu’un seul fabricant d’ordinateurs portables. C’est Acer, qui a confirmé qu’il lancerait son tout premier Windows sur Snapdragon PC basé sur la plate-forme Gen 2.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.