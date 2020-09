La prochaine génération de réseaux devient de plus en plus omniprésente. Qualcomm continue d’étendre ses offres 5G vers des lignes de plus en plus abordables. Après avoir introduit deux puces 5G à proximité du haut de gamme avec le Snapdragon 865 et le Snapdragon 765G, il dispose désormais du Muflier 750G.

Avec elle arrivera bientôt de nouveaux terminaux moins chers avec certaines des capacités les plus actuelles. Bien sûr, la connectivité NSA –Non Standalone– et SA –Standalone– est incluse, il s’agit donc de la vraie 5G. Dans un bon moment, du moins en Espagne, puisque finalement les opérateurs sont incités à activer leurs réseaux. Parmi eux Movistar, Orange, Yoigo – c’est-à-dire MásMóvil – et, bien sûr, le Vodafone avancé.

Snapdragon 750G: une puce décente, maintenant avec 5G

Qualcomm

Il Muflier 750G C’est une puce dont on pourrait dire qu’elle évolue au fil du Snapdragon 730G, que Qualcomm prend comme référence pour définir ses nouvelles métriques de performances. Cependant, entre les deux se trouve le récent Snapdragon 732 que nous voyons à bord du Poco X3. Quoi qu’il en soit, le benchmark des solutions mobiles donne les chiffres suivants:

Inculpé jusqu’à 20% de plus

Graphique 10% plus puissant, avec prise en charge HDR

Intelligence artificielle 20% mieux

Il réalise tout cela avec un processus de Fabrication de 8 nanomètres -Le 765G s’améliore ici jusqu’à 7 nm-, sur lequel est construit une configuration 8 cœurs jusqu’à 2,2 GHz, des graphiques Adreno 619 et un accélérateur pour AI Hexagon 694. Bien sûr, sa force n’est pas tant celle-ci que la l’intégration de Connectivité 5G.

C’est la responsabilité de Snapdragon X52, le même modem que nous voyons à bord du Snapdragon 765G. Il comprend, comme nous l’avons dit, la connectivité à la fois NSA et SA, en plus de donner prise en charge des deux principales bandes de fréquences: U-6, habituel comme point de départ en Europe ou en Amérique latine; et mmWave, vitesse plus élevée – mais portée plus courte – plus répandue aux États-Unis ou en Chine.

Qualcomm

Combiné, il pourrait offrir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 3,7 Gbps ou 1,6 Gbps en téléchargement. Il inclut également les dernières normes de connectivité: le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 sont pris en charge. Il introduit également une charge rapide selon la norme propriétaire Charge rapide 4+, qui permettrait de charger jusqu’à 50% de la batterie en seulement 15 minutes. Quant aux écrans qu’il est capable de gérer, il monte jusqu’à 120 Hz pour des résolutions allant jusqu’à FullHD +, alors qu’il resterait à 60 Hz pour des résolutions QuadHD + ou supérieures.

