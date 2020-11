Huawei occupe la deuxième position des expéditions de smartphones, malgré une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Il a baissé entre 22% et 24% de part de marché par rapport au troisième trimestre 2019.

Enfin reçu une bonne nouvelle, Qualcomm a l’autorisation des États-Unis de vendre des processeurs de quatrième génération à la marque.

Les choses ont changé rapidement entre les smartphones. Selon les données publiées par Recherche IDC et CounterPoint, Apple se classe sous Samsung, Huawei et maintenant aussi Xiaomi. Samsung continue de mener et Huawei en deuxième position, malgré une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, perdant entre 22% et 24% de part de marché par rapport au troisième trimestre de 2019.

Dans la lutte désespérée du marché, les entreprises recherchent des alliances avec la meilleure technologie et bien que Huawei ait rencontré divers obstacles, il a enfin de bonnes nouvelles, car Qualcomm a reçu l’autorisation des États-Unis pour vendre des processeurs de quatrième génération à Huawei.

Le président Donald Trump ayant décidé de mettre son veto à la société sur la liste commerciale, la société chinoise n’a pas eu l’occasion de mener des négociations avec d’autres sociétés américaines, telles que Google. Cela a créé une incertitude pour les utilisateurs déjà familiarisés avec les services Android et Google sur les appareils Huawei. Un autre coup dur est l’impossibilité d’obtenir des microprocesseurs Qualcomm, même si la situation commence à se normaliser.

“Nous avons reçu une licence pour plusieurs produits, dont certains produits 4G”, a déclaré une porte-parole de Qualcomm, selon un rapport publié par Daily Business News.

La société américaine de microprocesseurs a officiellement confirmé qu’elle était autorisée par le gouvernement américain pour certains produits 4G, bien que ce ne soit que les petits caractères, cela ne peut être que pour la 4G, pas plus.

Cela signifie qu’il ne sera pas en mesure de fournir la technologie 5G à Huawei tant que le pays nord-américain n’aura pas donné son feu vert. Récemment, Qualcomm a annoncé avoir conclu un accord de licence de brevet avec Huawei. Le premier recevra une redevance unique de 1,8 milliard de dollars.

Il n’est pas encore clair si des processeurs prenant en charge la 5G pourraient être fournis prochainement et il n’a pas été précisé quelles seraient les puces dans les futurs appareils mobiles.

Outre Qualcomm, d’autres sociétés ont reçu des États-Unis la «permission» de travailler avec Huawei, telles que Intel, AMD, Skyworks et d’autres fabricants de puces. Selon certaines informations, Sony et Howe Technology pourraient fournir des composants à la société chinoise.

Les chiffres parmi les smartphones conviennent que le marché s’est légèrement contracté, les expéditions chutant de 1,3% d’une année sur l’autre, selon IDC, tandis que CounterPoint indique que ses chiffres indiquent une baisse de 4%.

Les chiffres révèlent que Xiaomi a expédié 46,5 millions de smartphones dans le monde, soit une croissance de 42% et une part de marché de 13,1%. Cela le positionne sur Apple aujourd’hui. Une autre entreprise qui brille également est Realme, qui, selon CounterPoint, a connu une croissance de 132% d’une année sur l’autre. C’est l’entreprise qui a réussi à envoyer 50 millions de smartphones le plus rapidement et en Chine, son volume d’expéditions a augmenté de 90%, ce qui est intéressant compte tenu de la compétitivité de ce marché.