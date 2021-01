Sous la nomenclature interne SC8280, Qualcomm préparerait un nouveau SoC haut de gamme avec une architecture ARM. Cette version serait spécialement conçue pour les ordinateurs portables équipés du système d’exploitation Windows et pourrait être lancée cette année pour concurrencer le M1 d’Apple, récemment présenté.

Selon Winfuture, cette puce serait une évolution des Snapdragon 8cx et 8cx de deuxième génération. Ces deux modèles sont les plus avancés à ce jour dans les appareils les fenêtres. En fait, ils ont fini par être intégrés à la Surface Pro X.

La nouvelle proposition de Qualcomm améliorerait considérablement certaines restrictions, telles que la quantité de RAM avec laquelle elle est compatible. Le nouveau SoC SC8280 pourrait fonctionner avec jusqu’à Mémoire RAM de 32 Go de type LPDDR5. Ce type de mémoire offre jusqu’à deux fois la vitesse du Snapdragon 8cx avec des mémoires LPDDR4X.

Le nouveau SC8280 serait également légèrement plus grand. Plus précisément, il mesurerait 20 x 17 mm, une légère augmentation par rapport aux modèles actuels, qui mesurent 20 x 15 millimètres. Ces données montrent également la possibilité d’une refonte interne et d’un plus grand nombre de cœurs par rapport aux versions actuelles.

Qualcomm, comme on le sait, souhaite proposer une famille de puces spécialement dédiées aux BRAS Windows 10. Jusqu’à présent, leurs solutions reposaient sur des processeurs orientés smartphone, mais cela pourrait changer à l’avenir. Et le SC8280 pourrait être une autre étape sur cette voie.

Qualcomm pourrait imiter le succès d’Apple avec le M1

Bien qu’il y ait encore très peu d’informations à ce sujet, on pense que Qualcomm pourrait faire un investissement très ambitieux pour offrir un SoC avec des performances similaires ou supérieures à celles Pomme M1. Pour cela, Qualcomm aurait conçu un itinéraire d’une heure en cinq étapes qui a commencé en 2017, comme le rapporte Windows Central.

(2017): Réutiliser les processeurs de téléphone (Snapdragon 835) (2018): Utiliser des processeurs de téléphone modifiés (Snapdragon 850) (2019): Processeurs PC personnalisés construits avec les architectures actuelles (Snapdragon 8cx) (2020): Diversification des puces (Snapdragon 7c / 8c)

La cinquième étape pourrait venir cette année avec le lancement d’un processeur spécialement conçu pour les ordinateurs portables et même pour les ordinateurs de bureau. bureau.

L’article Qualcomm, pour Apple et son M1: les premières données de son nouveau processeur pour ordinateurs sont filtrées a été publié dans Explica.co.