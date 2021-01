Ils ont publié il y a quelques jours un article dans The Next Web sur Chrome de ceux qui renvoient les plus peints, à condition de savoir un peu de quoi on parle. Et vraisemblablement le lecteur régulier d’un média technologique aussi connu que celui susmentionné devrait le savoir. Après tout, le navigateur Web est l’un des outils élémentaires de toute expérience «informatique» et Chrome est le leader incontesté de l’industrie.

Avec le titre Google Chrome est nul: c’est pourquoi vous devriez arrêter de l’utiliser comme un avertissement immédiat au texte, ce que l’on s’attend à trouver, ou du moins ce à quoi je m’attendais, est l’article typique pour rappeler les problèmes de confidentialité que présente Chrome; ou, dans le cas de l’avoir écrit quelqu’un avec un profil technologique plus profond, le plaidoyer typique en faveur de la libre concurrence dans des conditions égales, le respect des normes libres et autres. Les deux postures ont leurs trous, mais aussi leur fond objectif.

Si j’avais utilisé un titre moins agressif, j’aurais même pu m’attendre à un article de découverte, du genre dans lequel on essaie de promouvoir des alternatives dont la valeur ajoutée réside dans l’offre de fonctionnalités qui manquent à Chrome. Mais ni l’un ni l’autre. En fait, l’entrée de TNW est en fait une republication d’un éditorial paru quelques jours plus tôt sur Medium. Le contenu est exactement le même, seul le titre change: Google Chrome est le pire navigateur … Et il reste si large!

Maintenant, quels sont les points de l’auteur pour mépriser Chrome de cette manière? Seulement deux: consommation de mémoire et autorisations d’extensions. Pas une mention de la conception multi-thread de Chrome, en partie parce que le navigateur consomme tellement de mémoire, mais grâce à quoi il offre les meilleures performances de sa catégorie et une sécurité avancée qui n’est généralement pas prise en compte. Tout ce qu’il dit, c’est que si vous installez moins d’extensions, cela consomme moins …

Le multithread de Chrome Il permet de répartir les tâches en cours d’exécution, qu’il s’agisse d’onglets, d’extensions, de services ou d’autres caractéristiques dans différents processus et, en effet, augmente la consommation, mais améliore également considérablement les performances. Ce n’est pas seulement la faute du navigateur: le Web d’aujourd’hui exige des ressources qui sont fournies d’une autre manière, qui ne conduisent qu’à une mauvaise expérience.

De même, le multitraitement facilite une plus grande sécurité de deux manières: il permet que si un élément échoue – une extension ou un onglet qui tombe ou «explose» – tout le navigateur ne s’arrête pas; et il permet d’isoler certains processus des autres et du système d’exploitation lui-même, leur donnant un certain pouvoir d’action pour exécuter du code qui pourrait affecter la stabilité et la sécurité du navigateur et du système d’exploitation.

Cependant, la chose la plus importante que l’on puisse dire à propos du multithread est qu’il est une technique utilisée par tous les navigateurs modernes, qui dans le spectre multiplateforme se réduisent à Chrome et dérivés (Chrome, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi, Brave …) et Firefox; Une technique qui peut être affinée et en fonction du navigateur et des sites parcourus, elle peut présenter de légères différences de performances et de dépenses, mais dont le handicap, l’augmentation exponentielle de la consommation, est directement lié à la configuration du navigateur et à la charge qui s’exerce dessus, soit en ouvrant une multitude d’onglets, soit en installant des dizaines d’extensions.

En d’autres termesSi vous parcourez des sites lourds – par exemple, avec beaucoup de contenu multimédia -, ouvrez de nombreux onglets et installez de nombreuses extensions, la consommation du navigateur – quoi qu’il en soit – va être élevée. De plus, Chrome s’est beaucoup amélioré à cet égard ces dernières années. La critique était légitime avant, plus qu’aujourd’hui, car aujourd’hui tout est Chrome et Firefox fonctionne de la même manière.

Le deuxième point de critique contre Chrome, celui des permissions d’extensions, le liquide en pointant sur une politique d’autorisation déficiente, qui n’est rien de plus qu’une conséquence de la conception du système d’extensions de navigateur et qui entraîne les développeurs d’extensions eux-mêmes avec lui. . Tu as raison. Comme dans Android avec des applications, les autorisations doivent être des options, même si la désactivation de certaines entraînerait une perte de fonctionnalité.

La meilleure recommandation qui puisse être faite pour éviter les risques de sécurité, mais aussi l’augmentation de la consommation due aux extensions, est d’installer les indispensables et pas une de plus. Pour donner la priorité à la sécurité, voici quelques conseils pour éviter les extensions Chrome indésirables.

Quelle est la solution de l’auteur pour laisser les déchets Chrome derrière? Aller à l’une des alternatives, bien sûr: Safari, qui n’est disponible que pour Mac et dont les limitations par rapport aux autres grands navigateurs sont évidentes, même s’il y en a qui sont plus que suffisants avec ce qu’il propose; Firefox, qui, dit-il, est un navigateur entièrement capable; Microsoft Edge et Opera, tous deux dérivés de Chromium et avec les mêmes avantages et inconvénients que Chrome, y compris bien sûr la consommation et les extensions …

Le problème avec, plus qu’une critique, une attaque gratuite contre Chrome, c’est qu’elle se fonde sur une profonde ignorance du sujet. Et ceci est publié dans l’un des en-têtes technologiques les plus populaires aux États-Unis.

«Si vous cherchez un moyen de sortir du monopole de Google, je vous suggère de n’acheter aucun de leurs produits. Chrome a été le dernier pour moi car je n’ai pas de haut-parleur intelligent Je n’utilise pas Google pour les recherches […] Une fois que vous réalisez que Google ne fabrique pas de produits, il crée des logiciels qui vous vendent, vous cessez d’utiliser leurs produits. Cela commence avec Chrome », conclut l’article. C’est drôle, car il aurait pu commencer et finir avec ce seul paragraphe et il n’y aurait rien à lui reprocher.

Et non, Je ne défends pas Chrome: Je défends la logique et la connaissance. De plus: simplement pour la santé de l’écosystème, je vous recommande d’essayer toute alternative à Chrome: Firefox, Microsoft Edge, Vivaldi, Brave, Opera … Ils ont tous des choses qui le différencient de Chrome pour le meilleur … et pour le pire. Mais c’est une autre histoire.