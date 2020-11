Malgré le fait que la situation pandémique ait été déclarée il y a plus de 8 mois, il y a encore des gens qui ne savent pas quand cela devrait être fait quarantaine face au coronavirus. De toute évidence, si une personne est testée positive, elle doit s’isoler, même si elle ne présente aucun symptôme. Mais qu’en est-il de vos contacts?

En plus de répondre à cette question, il est important d’être clair sur ce qui est considéré contact rapproché. Une fois cette question clarifiée, les règles sont très simples.

Quand dois-je mettre en quarantaine le coronavirus?

Il y a deux situations dans lesquelles il se produit si nous devons mettre en quarantaine le coronavirus: si nous avons symptômes compatibles ou si nous avons été dans contact avec un positif confirmé. Dans ce cas, le contact est considéré comme proche lorsque nous sommes restés à moins de deux mètres dudit individu pendant plus de 15 minutes.

Un contact étroit est considéré comme celui qui a été avec le positif pendant plus de quinze minutes à moins de deux mètres

Ce sont les deux cas dans lesquels le effectuer une PCR. S’il est positif, le patient doit isolez-vous à la maison ou, si vous n’avez pas cette possibilité, quelque part activé pour cela. Il doit être dans une pièce séparée du reste des cohabitants, si possible avec sa propre salle de bain. S’il n’y en a qu’un dans la maison, il devra être désinfecté après chaque utilisation. De plus, les sorties de la pièce doivent être réduites au minimum et, si elles se produisent, toujours avec un masque.

Maintenant, que faire si le résultat du test est négatif? Un négatif n’indique pas nécessairement qu’il n’y a pas d’infection. L’efficacité de la PCR est très élevée, mais elle peut être négative si la maladie est toujours en incubation ou si la charge virale est extrêmement faible. Cela est également possible en raison d’erreurs telles qu’un mauvais échantillonnage. Par conséquent, dans les cas indiqués, même avec un résultat négatif, la quarantaine doit être effectuée.

Et qu’en est-il des personnes qui vivent avec ces contacts étroits? Les directives officielles n’indiquent pas qu’ils doivent être mis en quarantaine. Il n’est donc pas pris en compte pour l’octroi d’un congé de maladie. Cependant, au cas où vous pouvez télétravail et éviter d’autres contacts inutiles, c’est le plus recommandé.

10 ou 14 jours: où en sommes-nous?

Au début de la pandémie, il a été établi qu’une quarantaine de coronavirus devait durer quatorze jours. Ce chiffre a été établi sur la base des premières études menées sur l’incubation et la transmission du SRAS-CoV-2.

Bien qu’il soit obligatoire de mettre en quarantaine pendant 10 jours, s’il peut être prolongé à 14 jours, c’est beaucoup mieux

Cependant, au fil du temps, cette mesure a été abaissée à 10 jours à compter de l’apparition des symptômes ou d’un contact étroit. Alors, à quoi est dû ce changement?

“Les dernières études qui paraissent suggèrent que ce délai pourrait être raccourci, mais ce sont des résultats trop préliminaires”, précise à Explica.co José M. Jiménez Guardeño, chercheur postdoctoral au département des maladies infectieuses du King’s College de Londres. “Il est nécessaire d’avoir plus de données car nous ne savons toujours pas grand-chose sur le fonctionnement de ce virus.”

Bien que scientifiquement nous ne disposions pas de toutes les données nécessaires, ce chiffre a été jugé approprié pour d’autres raisons. Pour commencer, cela évite à une personne de s’absenter du travail aussi longtemps. Et d’un autre côté, la «souffrance» de ceux qui se plaignent de devoir passer autant de temps à la maison est raccourcie. Mais ces raisons sont-elles vraiment suffisantes?

«Les mesures préventives et les décisions prises devraient être fondées principalement sur preuve scientifique et pas dans le pression sociale ou économique», Poursuit le virologue. «Le fait que les gens ne respectent pas les quarantaines ne devrait pas être une raison suffisante pour raccourcir leur durée. De plus, je ne suis pas très clair sur le fait que les personnes qui sautent la quarantaine de 14 jours respecteront la quarantaine de 10 jours. Par conséquent, pour l’instant, il est préférable de rester avec la quarantaine de 14 jours, qui est une mesure plus conservatrice pour éviter une augmentation de le nombre de cas. “

Pour tout cela, même si nous n’avons l’obligation de rester chez nous que 10 jours pour les raisons évoquées ci-dessus, cela ne fait pas de mal de rester encore quelques jours si possible. Si la quarantaine se termine le week-end et que nous n’avons pas à aller travailler, nous pouvons la prolonger de quelques jours de plus. Si nous ne travaillons pas ou si nous le faisons virtuellement, nous pouvons rester quatre autres. Cette situation a mis en lumière l’importance de responsabilité sociale. Nous ne devons pas nous déplacer uniquement selon les règles. Aussi pour éviter autant que possible de mettre en danger la santé d’autrui. Il est possible que le jour où la responsabilité l’emporte sur nous plus que les amendes, nous serons prêts à affronter avec succès la prochaine pandémie.