Goku et Mario

Grâce aux milliers de contributions quotidiennes que reçoivent des forums comme Reddit, nous sommes plus conscients du contenu inconnu qui attend certaines de nos séries et sagas de jeux préférées. Si vous, en tant que joueur ou fan d’anime, pensez avoir tout vu, attendez que nous vous montrions la publicité suivante:

Surpris? Ces 30 secondes de publicité ont été diffusées à l’époque de Super Comboy Nintendo, en Corée du Sud, et mieux connues ici sous le nom de SNES. Cette publicité frénétique et éphémère combine des sagas à succès de jeux apparus pour la console et donc nous pouvons voir des personnages comme Mario et Goku chanter la mélodie de fond ensemble.

Cette vidéo montre Mario à la tête d’un groupe de chanteurs. Un méli-mélo de franchises apparu avec la sortie de nouveaux jeux pour la SNES, donc nous pouvons voir des personnages comme Chun-Li, Bowser, Tien, Michelangelo et d’autres.

C’est peut-être la dernière et la seule fois où nous voyons Mario avec Goku.

