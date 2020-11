La séquence du prologue dans le chapitre “La Clé” (6×04) de Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015), avec une planification et un montage très minutieux sur la nouvelle routine que suit le personnage de John Dorie (Garret Dillahunt) selon l’organisation de la ville créée par la tristement célèbre Virginia ( Colby Minifie), est l’une des plus satisfaisantes en terme de grammaire cinématographique dont on puisse se souvenir dans cette première série issue de The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010), avec une voix off épistolaire bien écrite dont la clôture sert comme contrepoint à ses paroles.

Sans oublier le thème inspiré de la bande originale de Danny Bensi et Saunder Jurriaans (American Gods), qui nous rappelle certaines partitions de son collègue Ramin Djawadi (Game of Thrones) pour Westworld (Jonathan Nolan et Lisa Joy, depuis 2016). Et c’est à ce moment-là que nous sommes conscients du temps écoulé depuis la défaite dévastatrice de “End of the Line” (5×16) et, en un jeu narratif similaire à celui de la saison quatre de Fear the Walking Dead, absent dans le cinquième et en raison de l’implication d’Andrew Chambliss et Ian Goldberg (Il était une fois) en tant que nouveaux showrunners, l’histoire du sixième est divisée en deux fils.

Le premier est l’actuel autour de Lawton et le second, le passé sur l’expérience de Morgan Jones (Lennie James) jusqu’à ce qu’il accueille Daniel Salazar (Rubén Blades) dans la dernière et révélatrice scène de «Welcome to the Club» (6×02 ). Mais «The Key», du fil de discussion sur The Walking Dead, se concentre sur le mystère d’une mort inattendue et sur Le sens de la décence de John Dorie, ce qui l’empêche d’accepter l’injuste et les dommages causés par une corruption haineuse, impossible à soutenir avec son travail quand il peut le voir clairement: une grande évolution pour son personnage, avec l’arôme d’une intrigue cinématographique classique.

Oui, dans une scène émouvante, Garret Dillahunt (Le meurtre de Jesse James par le lâche Robert Ford) nous donne le meilleur de lui-même en tant qu’acteur quand son personnage raconte quelque chose que nous ne savions pas sur sa formation morale et qui, dans sa simple éloquence, explique aussi pourquoi il ne peut renoncer à ses efforts pour arranger ce qui se passe. Et qui allait dire à l’interprète californien que peut-être le meilleur rôle de sa carrière cinématographique, du moins à ce jour, allait être offert par Fear the Walking Dead, une série se déroulant dans une apocalypse zombie , et mettre les chaussures d’un gars qui est de si bonnes personnes?

Et nous sommes prêts à confirmer qu’il ne fait aucun doute qu’en raison de l’horreur que John Dorie affronte dans le dernier épisode de “The Key”, Virginie abjecte peut serrer la main sans cérémonie de Philip Blake, le gouverneur (David Morrissey), ou Negan (Jeffrey Dean Morgan), les deux grands antagonistes de The Walking Dead; pour sa cruauté, sa condescendance psychopathique et sa volonté implacable de rester au pouvoir, au moins. Ce n’est pas pour rien qu’il pousse notre cow-boy texan bien-aimé à la limite, et seul quelqu’un de plus rusé et avec moins de respect que lui peut l’empêcher de perdre le contrôle sans réfléchir.

Cependant, la satisfaction de réparer les abus – déjà quelques-uns en tout – est reportée, et Scott M. Gimple, Matthew Negrete et compagnie ils nous laissent plusieurs questions auxquelles ils devront répondre dans les chapitres suivants de Fear the Walking Dead: toute la vérité sur le mystère de la première mort dans “The Key”, comment John Dorie décidera de se comporter après le dernier virage qui frappe à sa porte et, pour la scène finale avec Morgan Jones, titre de l’épisode en dehors d’une métaphore sur le statut corrompu. Bien que celle mentionnée par l’autre à propos de la dent cariée ennuyeuse soit la volonté du tireur.

