Paco Santamaria

Communicateur de l’Université ibéro-américaine et professeur en production audiovisuelle de l’Université Complutense de Madrid. Consultant et conférencier spécialisé en stratégies de communication, relations publiques et marketing. Universitaire avec plus de 6 ans d’expérience dans différentes universités. Il a fondé son agence il y a plus de 10 ans à partir de zéro -InTrend, the Next Marketing-. Il a conseillé des marques telles que adidas, El Palacio de Hierro, Mastercard, Don Julio -Diageo-, Kantar Worldpanel, Kantar TNS, Kantar Millward Brown, Expo China México, (Bodegas La Negrita) BLN, Royal DSM (Science and nutrition) et La Européen, entre autres.

Membre de différents conseils consultatifs éditoriaux et commerciaux. Agité, perturbateur et passionné. Cela a été tout. Sans crainte de toujours recommencer.

Twitter @pacosantamaria

Instagram @pacosantam