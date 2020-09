La technologie fait de grands progrès et il ne pleut pas là-dessus. Mais pas seulement cela, car maintenant l’intelligence artificielle peut même chanter et jouer! Les progrès du monde technologique peuvent présenter un risque pour la mobilité humaine. Autrement dit, à mesure que cela se développe, il remplace certaines des fonctions que les humains remplissent habituellement. Ensuite « Shimon«Prend une forme humaine en raison de ses nouvelles compétences dans le jeu et la composition de chansons, mais il y en a beaucoup d’autres qui peuvent faire tant d’autres choses.

SHIMON: Comment pouvez-vous générer la nouvelle mélodie?

Shimon est le premier joueur robotique de marimba (créé par le directeur du Georgia Tech’s Center for Music Technology Gil Weinberg avec son équipe du laboratoire du Georgia Institute of Technology à Atlanta) à exploiter le l’apprentissage en profondeur.

Comment ça marche? Le robot chanteur a quatre bras et huit bâtons qui lui permettent d’écrire et de jouer ses propres compositions musicales. Mais d’abord, ils ont été faits pour écouter ça 5000 chansons de divers genres musicaux y compris pop, classique et jazz. Ce faisant, la nouvelle technologie a stocké plus de 2 millions de motifs musicaux, riffs et licks.

Le parcours d’apprentissage n’a pas été court car il m’a fallu 7 ans d’écoute de musique avant de devenir compositeur solo.

L’élève Mason Bretan qui a accompagné Shimon dans sa formation a déclaré: «Lorsque nous jouons ou écoutons de la musique, nous ne pensons pas à la note suivante. Un artiste a un aperçu de la pièce. Shimon atteint maintenant un haut niveau de sémantique musicale. Plutôt que de penser note par note, il a une plus grande idée de ce qu’il veut jouer dans son ensemble « .

Bref, après des années de fameux «apprentissage», le robot passionné de musique s’est produit pour la première fois au Consumer Electronics Show (CES) et au Aspen Ideas Festival (Colorado).