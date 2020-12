Playstation Espagne vient de confirmer qu’il y aura plus d’unités PS5

L’une des meilleures nouvelles que nous avons reçues ces mois-ci concernant la PS5, déjà disponible en magasin, est ses prix. La console nouvelle génération de Sony est livrée avec deux modèles, un standard à 499 euros et un autre numérique sans lecteur pour 399 euros. Deux chiffres assez bons, et avec une différence considérable. Bien qu’ils puissent aller encore plus bas. Une étude avance que La PS5 peut faire baisser le prix mondial en 2021.

Pouvons-nous acheter une PS5 moins chère en 2021?

Il est la firme iPrice celui qui prédit une vente pour PS5 l’année prochaine. Selon 91mobiles, la firme asiatique a réalisé une étude de marché et considère que cette réduction est le scénario le plus plausible si l’on s’en tient à la stratégie de tarification suivie avec PS4 à l’époque. Pour cette étude, ils ont pris comme référence le modèle PS4 Pro, le dernier lancé par l’entreprise, et la progression marquée est la suivante:

Image IPrice

De cette façon, ils considèrent que le modèle PS5 standard pourrait tomber en panne de 499 $ à 432 $ en un an, ayant ce prix de vente au moins en Amérique pour novembre 2021. Entre les deux, il pourrait avoir une réduction temporaire à 469 $ en mai de l’année prochaine. Et la maquette numérique? Selon la firme, il suivrait une tendance presque parallèle à tout moment, passant de 399 $ à 379 $ en 6 mois et jusqu’à 345 $ en un an.

Sony peut suivre la stratégie de prix, bien que l’entreprise se concentre actuellement beaucoup plus sur le réapprovisionnement pour les vacances. La première de PS5 a été la meilleure que PlayStation ait eue dans son histoire et, jusqu’à présent, ne semble pas avoir besoin d’une réduction. 2021 fournira.