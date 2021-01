Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Grand Theft Auto

La qualité des jeux vidéo mobiles a augmenté de façon exponentielle entre maintenant et il y a quelques années. De Angry Birds, un titre qui ne servait qu’à passer le temps pendant que vous étiez dans la salle d’attente du médecin, à d’authentiques ports de console de nouvelle génération, comme ces trois RPG en espagnol qui valent la peine d’être payés.

2021 va être une année très intéressante, avec l’arrivée de grands noms comme Dead by Daylight ou le «Dark Souls clone» Pascal’s Wager, bien que nous ne puissions pas oublier les autres jeux que nous avons déjà disponibles sur le Play Store comme la mythique saga Grand Theft Auto.

Cependant, les téléphones mobiles ont leurs limites et bien qu’aujourd’hui nous ayons des smartphones avec jusqu’à 12 Go de RAM, il nous est difficile de voir de grands jeux comme GTA V ou Red Dead Redemption 2 nativement sur un téléphone Android, au moins bientôt. Mais la question que nous nous posons au vu de la grande avancée technologique de nos smartphones est, Quand GTA V sera-t-il sur Android?

Quand pouvons-nous voir des titres comme GTA V sur un téléphone mobile?

Pas de sitôt. D’abord parce que le chargement graphique de GTA V c’est trop même pour un smartphone haut de gamme. Si on prend les meilleurs jeux en termes de charge graphique que l’on puisse trouver dans la boutique d’applications Google, on se rend compte qu’ils sont à quelques pas en dessous du jeu Rockstar Games. Pour plus d’abondance avant nous aurions à voir son prédécesseur, GTA IV et nous n’en avons aucune nouvelle.

D’un autre côté, nous ne pouvons pas oublier d’espace de stockage dont un titre comme GTA V aurait besoin. Dans le cas d’une console comme PlayStation 4, GTA V occupe en moyenne 60 Go. Compte tenu des coupures inévitables pour une version hypothétique d’Android, cela resterait tout au plus à environ … 50 Go? Cela signifierait que peu de gens pourraient profiter de ce jeu soit parce que leur smartphone n’est pas assez puissant, soit simplement parce qu’ils ne disposent pas de la mémoire de stockage nécessaire. Pourquoi alors une entreprise lancerait-elle une application sur Android alors que la plupart des utilisateurs ne seraient pas en mesure de la télécharger?

Pour tout cela, nous devrons encore attendre longtemps pour voir un jeu comme GTA V. sur notre appareil mobile. La technologie mobile, bien que se développant à un rythme imparable, n’est pas encore prête pour des applications de ce style. Cependant, nous ne doutons pas que des titres comme le précédent et autres atteindront les plates-formes mobiles à un moment donné.. Ce ne sera pas bientôt, cela prendra quelques années jusque-là … mais personne n’en doute.

En attendant que GTA V arrive nativement sur Android, nous pouvons utiliser d’autres moyens tout aussi valables pour en profiter comme installez PS4 Remote Play ou bien profitez de super jeux AAA grâce à des plateformes comme Google Stadia, avec lesquelles nous pouvons déjà profiter d’un autre grand jeu comme Cyberpunk 2077. Ce sera pour des alternatives.