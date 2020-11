Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il reste quelques jours avant le lancement des nouvelles consoles Sony et Microsoft et, comme prévu, un secteur de gamers n’a cessé de débattre de ce qui est le mieux en fonction du matériel présenté. Cependant, cela ne se limite pas au domaine des fans, car les créatifs sont également conscients de ce que la Xbox Series X et la PS5 offrent pour les prochains jeux vidéo à développer et il y a déjà ceux qui pensent à un avantage important.

Lors d’un entretien avec Wccftech, David Cage, fondateur et PDG de Quantic Dream, le studio responsable de Detroit: Become Human, a parlé des consoles PlayStation et Xbox de nouvelle génération et de ce qui, selon lui, pourrait donner un avantage à un d’elles. Dans un premier temps, Cage a souligné les caractéristiques de la console de Microsoft par rapport à celle de Sony: “C’est toujours un défi de comparer le matériel, car il a toujours des avantages et des inconvénients. Ce n’est pas seulement une question de CPU ou de fréquence; il s’agit plus la cohérence des composants et les possibilités des fonctions avancées. Le CPU des 2 consoles utilise le même processeur, ce qui est un peu plus rapide en Xbox Series X, le GPU Xbox semble aussi plus puissant, puisqu’il est 16% en plus plus rapide que PS5, avec une bande passante 25% plus rapide. Cependant, la vitesse de transfert depuis le SSD est 2x plus rapide sur PS5. “

Cela dit, le responsable de Quantic Dream a évoqué ce qui, selon lui, pourrait être le plus gros avantage de la Xbox Series X: les cœurs de Shader, chargés de programmer les opérations spécifiques que le GPU doit effectuer dans les parties de programmation du jeu. rendu, qui sont complétés par le CUDA, responsable de processus plus complexes, plus volumineux, et qui collectent des résultats. En ce sens, leurs déclarations étaient les suivantes: «Les cœurs Xbox Shader sont également mieux adaptés à l’apprentissage automatique, ce qui pourrait être un avantage si Microsoft parvient à implémenter un équivalent au DLSS de Nvidia. Dans l’ensemble, je pense que l’analyse matérielle pure montre un avantage pour Microsoft, mais l’expérience nous montre que ce n’est qu’une partie de l’équation. Sony a montré par le passé que ses consoles pouvaient offrir les jeux les plus attrayants en raison de leur architecture et de leurs logiciels généralement très cohérents et efficaces “.

