Les deux studios affirment qu’ils se sont réunis en raison de leur «passion pour les grandes histoires interactives».

À certaines occasions, nous vous avons parlé de Dustborn, le nouveau projet de Red Thread Games, responsable de jeux comme Dreamfall Chapters. Une aventure graphique que l’éditeur recherchait et l’a enfin trouvée. Ce sera l’étude française rêve quantique, responsable de jeux comme Heavy Rain ou Detroit Become Human, qui font leur part pour la publication de cette proposition intéressante.

Dustborn devrait être lancé sur PC et consoles en 2021Depuis plus d’un an, Quantic Dream opère en tant que société indépendante, et Dustborn est l’un des premiers projets à sortir. Dès le début, nous avons été captivés par l’ambition de Dustborn, son originalité visuelle, ses personnages hauts en couleur et les thèmes qu’il aborde. Notre objectif en tant qu’éditeur est de permettre Jeux de fil rouge exprimez votre vision de la meilleure façon, puis partagez-la avec le plus de personnes possible. Quantic Dream fournira à Red Thread Games ses propres ressources éditoriales et techniques », a déclaré Guillaume de Fondaumiere, PDG de Quantic Dream.

La société française se caractérise par des aventures graphiques interactives qui privilégient l’aspect narratif, et ce sont précisément ces similitudes qui ont porté les fruits de cette union. “Quantic Dream partage notre passion et notre amour pour les grands récits et la narration interactive. Il était d’une importance vitale pour nous de travailler uniquement avec quelqu’un qui comprenait et appréciait vraiment notre vision de ce jeu, et nous n’aurions pas pu demander un meilleur partenaire pour nous aider à amener Dustborn aux joueurs du monde entier », déclare Ragnar Tornquist, directeur créatif du projet. .

Il y a quelques mois, nous avons pu parler à les créateurs de ce projet qui vise à éblouir les amateurs d’aventures graphiques et de récits dans les jeux vidéo. Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas ce rapport complet sur Dustborn.

