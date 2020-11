En théorie, être connecté au réseau devrait nous permettre d’avoir accès à des possibilités infinies. Le pouvoir de se réaliser et d’ajouter de la valeur, quelle que soit sa compétitivité. Cependant, à l’heure actuelle, cela ne se produit pas précisément de cette manière Qu’arrive-t-il à Internet? Qui est mal? Nous en découvrirons plus dans l’article suivant.

Certes, nous sommes tous connectés à Internet, comme si nous étions des neurones dans une sorte d’énorme cerveau. Nous ne pouvons pas nier qu’Internet est l’une des inventions les plus impressionnantes que l’humanité ait eues dans toute son histoire.

Cette ère numérique dans laquelle nous vivons, a été celle qui a marqué l’énorme différence entre les avancées technologiques et scientifiques qui ont réussi à changer considérablement notre mode de vie. Affecter la façon dont nous communiquons, éducation, santé, mode de vie, agriculture, transport, etc.

On ne peut nier qu’Internet laisse une marque partout et que tout le monde, tôt ou tard, dans une plus ou moins grande mesure, a besoin d’Internet. D’une façon ou d’une autre.

Internet Est-ce vraiment ce que cela devrait être?

La grande question, est-ce ce que cela devrait être ou pas? Est-ce vraiment à la hauteur de vos attentes? Au départ, le Web a été créé pour démocratiser les espaces publics. En théorie, ce serait une plateforme ouverte qui permettra à tous d’y avoir accès et d’y ajouter de la valeur.

Cependant, aujourd’hui, nous ne pouvons pas nier qu’il est devenu le monopole de quelques entreprises qui collectent des données et les utilisent à leur avantage. Ces entreprises sont chargées d’une manière ou d’une autre de valoriser les choses que nous voyons et de décider ce qui devrait ou non.

Colonialisme numérique?

L’Empire britannique a réussi à dominer, à s’étendre et à gagner beaucoup de pouvoir en prenant le contrôle d’actifs vitaux: ressources naturelles, routes commerciales, chemins de fer, etc. De cette manière, après avoir pris le pouvoir, ils ont donné à leurs colonies ou territoires qui étaient «en dessous» d’eux, une limite à laquelle ils pouvaient avancer. Puisque tout progrès sous ces empires devait d’abord en augmenter la richesse.

De cette manière, les maîtres coloniaux ont réussi à étendre leurs terres et leur pouvoir grâce au pouvoir d’accumuler du pouvoir. Arriver de cette manière à imposer ce qu’ils voulaient, des cultures, des langues, des systèmes de croyance, etc. Evidemment dans ce sens l’ignorance du peuple était un outil extrêmement utile et nécessaire pour les garder sous contrôle.

L’ère coloniale est de l’histoire, aujourd’hui les pays ne fonctionnent pas de cette façon. Cependant, on pourrait dire que nous sommes confrontés à une nouvelle ère coloniale. Mais cette fois, c’est numérique, réalisé par des entreprises technologiques privées.

Cela peut sembler exagéré, c’est clair pour nous. Cependant, la réalité veut que ce ne soit pas le cas. Les grandes entreprises, ne pensant qu’à leurs intérêts et à la manière de tout contrôler, ils s’occupent de détruire Internet.

Nous devons garder à l’esprit qu’Internet deviendrait en fait une plate-forme pour les masses à construire, à avancer. Ce serait une sorte de route commerciale où chacun de nous peut avoir son entreprise, son espace pour offrir tout ce qu’il veut offrir.

Cependant, aujourd’hui, il est fortement et injustement contrôlé par quelques entreprises qui, pour des raisons extrêmement égoïstes, tentent de contrôler le flux d’Internet. C’est fondamentalement colonialisme numérique.

Ce que nous devons comprendre, c’est qu’il n’est pas mal que certaines personnes ou certaines entreprises en bénéficient davantage, à condition qu’elles créent quelque chose qui ajoute une valeur réelle. Il n’y a rien de mal à s’intéresser de plus en plus à certains produits ou services tant que vous pouvez les concurrencer équitablement.

Cependant, ce qui ne va vraiment pas, c’est lorsque quelques entreprises parviennent à monopoliser et à contrôler une grande partie d’Internet, alors qu’il devrait être conçu pour que chacun puisse exposer ce qu’il veut de la même manière.

Les grandes entreprises qui contrôlent Internet

Regardons les grandes entreprises comme Google et Facebook, qui comptent un grand nombre d’utilisateurs mensuels. Les deux sociétés contrôlent une quantité vraiment impressionnante de données et il semble qu’elles savent à tout moment ce que nous faisons et oui, c’est ainsi.

Ces données sont principalement utilisées pour nous proposer des produits ou services de qualité en lien avec nos besoins. Quand on voit de la publicité sur des réseaux sociaux ou des sites Web qui ont Adsense (publicité Google) et c’est précisément sur des sujets que nous avons recherchés sur internet ou les réseaux sociaux?Cela semble être une coïncidence?

Personne ne devrait avoir autant de pouvoir, encore moins une entreprise privée. Les entreprises accumulent des données sur tout ce que nous faisons pour nous offrir de meilleurs produits. Ce n’est pas une excuse, car en réalité cela est fait pour optimiser les ventes, pour gagner plus d’argent.

De cette façon, nous sommes réellement les produits. Les grandes entreprises, grâce à nos données, parviennent à optimiser leurs publicités pour toucher les personnes qu’elles veulent, quand elles le veulent. Ils nous vendent essentiellement à leurs annonceurs ou à toute personne qui a de l’argent pour payer le prix.

Nous devons garder à l’esprit que la quantité de données que ces entreprises peuvent accumuler et manipuler dont elles bénéficient plus que nous ne pouvons l’imaginer. Cela empêche toute petite entreprise qui souhaite concurrencer ces grandes technologies de le faire.

Non seulement parce qu’ils ne disposent pas d’une infrastructure similaire, mais parce qu’il est impossible d’accumuler la quantité de données dont disposent des entreprises comme Facebook ou Google. Cela en fait un monopole et personne ne peut rivaliser avec eux.

Confidentialité sur Internet

La confidentialité et l’anonymat sur Internet n’existent pas vraiment. Nous sommes sûrs qu’à certaines occasions, vous avez fait une recherche pour un produit spécifique ou que vous l’avez regardé pour une application. Soudain, vous fermez ladite application ou le site sur lequel vous regardiez le produit, sans même l’acheter.

Vous commencez à parcourir une autre application ou un autre site Web et voyez soudainement des publicités liées à la recherche pour le produit précédent. Est-ce un hasard? Pas du tout. Les grandes entreprises comme Google collectent toutes les données qu’elles peuvent d’une manière que vous ne pouvez même pas imaginer, puis les appliquent pour vous proposer des produits via leurs annonces.

Autant cela peut sembler «bon» car, après tout, ils nous offrent les mêmes produits ou des produits liés aux choses qui nous intéressent. Cela ne change pas vraiment le fait que nous sommes espionnés et utilisés.

Utilisé comment? Comme nous l’avons mentionné précédemment, grâce à ces données, les grandes entreprises peuvent optimisez vos annonces pour toucher des personnes spécifiques lors de la vente d’un produit. De cette façon, l’annonceur verra un taux de conversion considérablement plus élevé.

Ce n’est pas la même chose de faire de la publicité pour 10 000 personnes réellement intéressées par votre produit que pour 50 000 personnes qui n’ont aucune idée qu’elles sont vraiment intéressées. Nos données sont largement utilisées pour cela. Vendre un espace publicitaire plus efficace aux annonceurs. En réalité, ils nous vendent et nos données.

Beaucoup de gens disent qu’il ne faut pas se plaindre car en acceptant les termes et conditions de ces entreprises, ils précisent qu’ils peuvent utiliser nos données pour ce genre de choses et c’est vrai.

La plupart des gens ils ne lisent pas les termes et conditions. Cependant, faisons comme si nous ne voulions pas les accepter. Cela signifie que nous ne pourrons pas utiliser les services de grandes entreprises telles que Google, Facebook ou Microsoft. ¿Nous avons une alternative?

