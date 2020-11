Annoncé comme le troisième modèle de la famille 10X, au milieu de cette semaine, la sous-marque encore de Huawei nous a présenté le Honor 10X Lite, un terminal qui occupera la plage inférieure de cette nouvelle famille pour se placer immédiatement au-dessus du Honor 9X Lite, offrant en plus des changements esthétiques, quelques changements notables en ce qui concerne les caméras et sa batterie.

Spécifications Honor 10X Lite

Système opératif

Android 10 personnalisé avec la couche Magic UI 3.1

écran

Écran LCD IPS de 6,67 pouces

Résolution

FullHD +

Processeur

Qualcomm Kirin 710A

Mémoire

4 Go de RAM

Espace de rangement

Stockage de 128 Go

Caméra frontale

8 MP

Caméra arrière

Configuration quadruple:

·48 MP (f / 1,8)

·Grand angle 8 MP (f / 2,4)

·Macro 2 MP

·2 MP de profondeur

Connectivité

Wi-Fi, 4G LTE / 3G / 2G, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C

Batterie

5 000 mAh

Dimensions

76,88 x 165,65 x 9,26 mm

Poids

206 grammes

Prix

Indéterminé

Au niveau de la conception, nous trouvons un terminal plus propre, avec un écran avec des lunettes réduites qui fera un meilleur usage de son rapport avec l’inclusion d’une caméra frontale perforée au lieu de l’encoche, et une partie arrière dans laquelle se détachera la seule présence d’un îlot rectangulaire sur lequel reposeront les caméras principales. Et est-ce que le lecteur d’empreintes digitales passera de l’arrière du téléphone à son côté.

Quant à son intérieur, le Honor 10X Lite équipera un chipset Kirin 710A très similaire au 710 de son prédécesseur, conservant également les mêmes 128 Go de stockage interne et 4 Go de RAM, offrant un changement minimum presque imperceptible.

Et c’est que ses évolutions se focaliseront davantage sur le domaine de la photographie, utilisant une quadruple configuration autour d’un appareil photo principal de 48MP et d’un capteur de profondeur similaire à ceux de son prédécesseur. Cependant, le Honor 10X Lite ajoutera deux nouvelles caméras: un objectif ultra grand angle et une caméra macro.

Mais sans aucun doute, la grande amélioration vient avec la batterie, avec une unité massive de 5000 mAh au lieu des 3750 mAh de son prédécesseur. Une batterie qui aura également le support de Technologie SuperCharge de Huawei à 22,5 W, charge filaire inversée à 2,5 W, et le saut vers USB Type-C.

Disponibilité et prix

Actuellement, le Honor 10X Lite n’est disponible que en Russie pour un prix de 16990 roubles (environ 185 euros à changer) et l’Arabie saoudite à partir de 769 rials (environ 173 euros à changer), ayant déjà confirmé sa prochaine et imminente disponibilité sur le marché européen.

Ainsi, si pour le moment son prix de départ officiel n’a pas été confirmé, force est de constater que l’on peut s’attendre à un terminal pour moins de 200 euros.