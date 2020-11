Maintenant que la situation sanitaire nous oblige à passer plus de temps à la maison, c’est peut-être le bon moment pour commencer une nouvelle série ou, pourquoi pas?, Pour en revoir une que nous avons déjà terminée. Certaines personnes détestent voir la même histoire plusieurs fois. Cependant, d’autres personnes l’adorent, car elles peuvent en profiter pour rechercher ces petits détails qu’ils ont manqués lors de la première visualisation. Il peut s’agir de points spécifiques de l’intrigue qui rendent le résultat encore meilleur, bien que cela soit également possible détecter les défauts. Pour les personnes ayant des connaissances scientifiques, par exemple, il est parfois inévitable d’en trouver erreurs scientifiques dans la série.

Mais une série est toujours bonne pour avoir certaines de ces erreurs, surtout si elles sont petites et que le reste de l’argument compense l’erreur. Maintenant, cela vaut la peine de les connaître, surtout pour que quiconque les voit sans en savoir beaucoup sur la science ne croie pas que la réalité est cela. Ou pour simple curiosité. Voici quelques exemples, à la fois de nouvelles séries et d’autres un peu plus classiques.

CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS POUR CERTAINES DES SÉRIES MENTIONNÉES

Erreurs scientifiques dans les séries récentes: le cas de ‘Away’

Netflix

Un moyen C’est l’un des derniers titres publiés dans le catalogue Netflix. Peu de temps après son lancement, en septembre dernier, elle figurait déjà parmi les 10 séries les plus vues sur la plateforme au monde.

L’une des erreurs les plus frappantes est de savoir comment les larmes tombent au lieu de s’accumuler dans les yeux

Cependant, la critique n’a pas tardé à venir. D’une part, pour certains amateurs de parcelles spatiales, ce fut une déception de se concentrer davantage sur le la vie des personnages cela en propre Voyage sur Mars. D’autres, par contre, n’ont eu aucun problème avec cela, mais avec la présence d’erreurs à thème scientifique. Mais les échecs étaient-ils vraiment si nombreux?

Tout dépend un peu du verre que vous regardez. Pour commencer, il est curieux que, jusqu’à ce qu’ils commencent à s’approcher de Mars, les astronautes puissent parler à la fois à Control et à leurs familles. par téléphone, comme s’ils étaient tous sur la même planète. C’est quelque chose qui avait déjà été critiqué par d’autres séries et films dans le passé. Cependant, maintenant que le projet de déploiement de la 4G sur la Lune est déjà une réalité, cela semble beaucoup plus plausible. N’oublions pas qu’il s’agit d’une histoire futuriste, dans laquelle la sonde InSight est décrite comme quelque chose qui s’est passé il y a longtemps, même si elle a été lancée en 2018. Il y a même toute une station spatiale construite sur la Lune même.

Peut-être que quelque chose comme cela pourrait être réalisé.

Ce qui a moins d’excuse, c’est comment le microgravité il va et vient au fur et à mesure que les scènes se déroulent. C’est le cas des marionnettes du spectacle de Noël de Misha et Kwesi. Les deux sont suspendus pendant qu’ils les manipulent, mais les fils tombent sous leur propre poids sans problème. Quelque chose de similaire se produit dans les scènes dans lesquelles les personnages pleurent. Cela aurait pu passer inaperçu sans la renommée d’une vidéo dans laquelle le l’astronaute Chris Hadfield a montré comment les larmes sont retenues dans les yeux. Bien sûr, les simuler avec un peu d’eau.

Erreurs scientifiques pour les amateurs de science: “ Breaking Bad ”

Breaking Bad est sans aucun doute l’un des titres préférés des amateurs de science. Cependant, il peut également être inclus dans la liste des erreurs scientifiques en série, car les deux questions ne sont pas incompatibles.

Dans certains pays, les salons funéraires ont recours à la dissolution chimique des cadavres, mais pas à l’acide fluorhydrique

Le cas le plus célèbre est celui de acide hydrofluorique. Dans l’un des premiers chapitres, Walter et Jessee utilisent cette substance pour disposer d’un cadavre sans laisser de trace. C’est l’une des scènes les plus célèbres de la série, en raison du désordre initial, lorsque le personnage joué par Aaron Paul décide que la baignoire serait le meilleur endroit pour le faire. Mais non, car il se dissout aussi et la décoction que le corps avait déjà commencé à devenir tombe directement sur le sol en dessous. Ensuite, votre partenaire vous recommande d’en porter bassins en plastique Et, aussi peu intuitif que cela puisse paraître, cela fonctionne.

Il est vrai qu’en raison de sa composition chimique, il n’affecte pas certains plastiques, tels que téflon, mais oui à des matériaux apparemment plus résistants, comme le verre. Cependant, ce n’est pas un acide particulièrement fort, comme il est décrit. Cette «force» fait référence à votre capacité à se dissocier en réagissant avec l’eau.

D’un autre côté, déjà dans une émission de chasseurs de mythes, il a été montré que, malgré le fait que ça attend un peu la viande, vous ne pouvez pas le dissoudre complètement. Oui, d’autres substances, telles que hydroxyde de sodium, qui commence déjà à remplacer la crémation dans certains salons funéraires dans des pays comme Hollande.

Méfiez-vous du tableau périodique des ‘Stranger Things’

Netflix

Un autre des géants de Netflix, Des choses plus étranges, a également plusieurs termes scientifiques au fil des saisons publiés jusqu’à présent.

Malgré la bonne ambiance des années 80, le tableau montre des éléments découverts longtemps après

En général, il est assez bien fondé, au-delà de la fiction claire que suppose l’existence du monde à l’envers qu’il décrit.

Mais les fans de kitsch et de recherche d’échecs scientifiques dans la série en ont également trouvé un à début de la saison deux, littéralement dans un coin.

Il s’agit d’une scène dans laquelle le professeur Clarke enseigne avec un tableau noir et un table périodique Contexte. Jusqu’à présent, tout serait normal dans une classe de lycée des années 80, si ce n’était pour la table en question comprend le darmstadio, l’ununio et l’ununseptium, tous des éléments qui y ont été ajoutés beaucoup plus tard. Les deux premiers ont été découverts en 1994 et le troisième en 2000. Les deux derniers reçoivent aujourd’hui des noms différents, roentgenio et tennessine, respectivement, bien que cela du moins ne soit pas encore visible sur l’image.

‘CSI’, le classique qui fait aimer la science malgré ses erreurs

CSI, dans toutes ses variantes, est connu pour être derrière le vocations de nombreux scientifiques engagés dans la science médico-légale.

Dans un chapitre, vous pouvez voir comment ils réalisent une PCR en une minute seulement

Cependant, vous avez également plusieurs exemples pour la liste des erreurs scientifiques en série. Le premier, et peut-être le plus sérieux, est qu’il donne une excellente image de l’immédiateté de la science. C’est un exemple particulièrement curieux dans lequel nous n’aurions peut-être pas pu nous faufiler aujourd’hui. Et c’est que dans un chapitre ils mentionnent le PCR. En effet, cette technique n’est pas seulement utilisée pour le diagnostic de maladies, comme le coronavirus, mais aussi dans Science médico-légale. Le problème est que dans la scène en question, ils ont les résultats en pratiquement une minute. La situation actuelle nous a appris que cela est impossible, car les résultats ne se produisent pas sur place. En effet, le test dure environ 2 à 3 heures.

Il est également frappant qu’ils utilisent l’ADN d’une victime pour connaître son apparence, car ce n’est pas possible. Nous pouvons avoir des informations sur votre ascendance, ce qui peut nous aider à avoir une idée de ressemblances familiales. Si les os du crâne sont préservés, une reconstruction faciale approximative est également possible. Mais non, le matériel génétique seul ne nous dit pas à quoi ressemblait une personne.

Et maintenant, pour finir, l’un des échecs les plus retentissants en termes de science est que certains des scientifiques qui apparaissent dans la série, alors qu’ils auraient été endurcis en laboratoire, ils ne savent pas tenir correctement la pipette. C’est l’un des instruments les plus utilisés dans ces endroits, pour mesurer avec précision de petites quantités et les transporter d’un conteneur à l’autre. Avec autant d’expérience, il serait logique qu’ils sachent s’en servir.

