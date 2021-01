Les ventes d’une entreprise peuvent être réduites jusqu’à 8,2% si elle n’a pas une gestion correcte du dernier kilomètre

En 2020, on estime que les livraisons de ce type au Mexique ont augmenté de près de 400%

Ce n’est que dans la dernière édition du Good End que la demande pour ces programmes logistiques a augmenté de 225% par rapport à 2019

Les entreprises sont de plus en plus pressées d’offrir une expérience d’achat en ligne plus rapide, plus dynamique et plus satisfaisante. Il ne s’agit pas seulement d’offrir un prix beaucoup plus compétitif que la concurrence. Il ne suffit pas non plus d’accorder une attention parfaite aux clients. Il est de plus en plus courant que la pression s’exerce sur les formats de livraison. C’est là qu’intervient le dernier kilomètre.

Ce concept, selon Onfleet, fait spécifiquement référence à la dernière partie du parcours d’un produit entre le vendeur et l’acheteur. Et sur le plan logistique, cela peut être un cauchemar pour les entreprises, en particulier les plus petites. En 2021, de plus en plus de clients devraient exiger un excellent service sur le dernier kilomètre, donc Beetrack a plusieurs conseils:

Prendre en charge tous les sous-processus au sein de l’entreprise

Le défi du dernier kilomètre n’implique pas seulement que les entreprises lancent le paquet aux portes des clients. Cela signifie que vous savez où se trouve votre commande, quand elle pourrait arriver, que tous les délais de livraison sont exacts, qu’il existe des options sans contact et une planification flexible, etc. Cela nécessite un contrôle parfait de tous les sous-processus internes.

Ici, des outils technologiques sont nécessaires. Il est impossible pour les consommateurs d’avoir une visibilité sur le dernier kilomètre à moins que la marque elle-même ne sache ce qui se passe à chaque moment de son fonctionnement. Et ce n’est pas seulement une question d’embaucher le bon logiciel. Il faut également veiller à ce que tout le personnel s’inscrive correctement et suive les étapes nécessaires.

Améliorez la communication entre les agents du dernier kilomètre

Il y a des géants comme Amazon qui ont établi des modèles où le vendeur, le livreur et le propriétaire de l’entrepôt sont tous au sein de la même entreprise. Mais pour les petits agents, ce n’est peut-être pas le cas. Et dans ces situations où il faut s’assurer qu’il y a une communication correcte et fluide entre chacun de ces alliés du dernier kilomètre.

Peut-être plus important encore, une fois que ces canaux sont ouverts entre les partenaires commerciaux, les marques doivent avoir cette même communication ouverte avec leurs clients. Il ne sert à rien d’être clair sur le processus du dernier kilomètre s’il n’est pas également partagé avec les acheteurs. Dès que ces stratégies seront mises en œuvre, la confiance augmentera.

Surveillance en temps réel

Un avantage évident de savoir constamment ce qui se passe dans les systèmes du dernier kilomètre est, bien entendu, de pouvoir être plus transparent avec les clients. Les utilisateurs apprécient également cette ouverture et la récompensent avec confiance. Même lorsqu’il y a des retards ou des erreurs dans le processus, être direct avec eux sur ce qui arrive à votre commande est un bonus.

Mais la collecte de données en temps réel sur le dernier kilomètre présente également un avantage concurrentiel. Plus vous disposez d’informations sur un processus, plus il est facile de l’améliorer. Vous pouvez facilement identifier où se trouvent les erreurs les plus graves dans le processus et comment les corriger. Ainsi, les entreprises ont de meilleures opportunités commerciales à l’avenir.

Avoir un plan de résolution de problèmes pour le dernier kilomètre

La différence entre un système de prestation réussi et un système qui rencontre constamment des obstacles est la capacité d’anticiper. Il est impossible que le dernier kilomètre, pour quelque raison que ce soit, soit parfait. Il y aura toujours des incidents impossibles à prévenir et les entreprises doivent avoir un plan spécifique pour y répondre. Sinon, ils ne pourront pas donner de bonnes expériences.

Il doit non seulement inclure la manière de traiter avec les clients et leur donner des précisions sur le statut de leur commande. Il s’agit également de mettre en place des systèmes de réponse et de suivi avec des partenaires en logistique, expédition et stockage des produits. Cela signifie même établir une politique claire sur le fonctionnement des systèmes tels que les retours ou les remboursements en cas d’échec de livraison.