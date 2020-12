Empêchez vos voisins de voler votre Wi-Fi: c’est tout ce que vous devez savoir pour avoir un réseau totalement sécurisé.

Écrit par Christian Collado

Que tu voler la connexion Wi-Fi ce n’est pas une chose agréable. Le fait que d’autres personnes utilisent votre bande passante implique perte de vitesse dans le réseauet des problèmes de sécurité puisque le reste des personnes connectées pourrait accéder au contenu stocké sur vos appareils.

C’est pourquoi il est très important maintenir un haut niveau de sécurité dans notre réseau Wi-Fi. Dans ce guide, nous expliquons tout ce que vous devez savoir pour maintenir un réseau Wi-Fi totalement sécurisé et à l’abri des étrangers.

Peuvent-ils accéder à mon WiFi ou à mon routeur sans ma permission?

Malheureusement, oui, d’autres personnes peuvent se connecter à votre réseau Wi-Fi sans votre permission.

Dans le cas où votre réseau n’est pas crypté, tout utilisateur d’un appareil avec une connexion Wi-Fi pourra se connecter.

Une fois connectés, ils n’occuperont pas seulement une bonne partie de la largeur du réseau, réduisant ainsi la vitesse de la connexion; pourrait aussi espionner vos conversations, accéder aux fichiers privés des appareils connectés au réseau ou même infecter vos ordinateurs avec des virus.

Mais ce n’est pas tout: s’ils accèdent à votre réseau, ils pourraient également avoir accès au routeur, ayant ainsi la possibilité de modifier les paramètres du réseau et d’autres paramètres du routeur lui-même.

Comment puis-je entrer la configuration de mon routeur?

La meilleur moyen d’empêcher le vol du WiFi est de configurer correctement le réseau, en utilisant les différents systèmes de sécurité proposés par le routeur.

Pour cela, vous devrez accéder au panneau de configuration que tous les routeurs ont.

Bien que chaque routeur dispose de son propre panneau de configuration avec des paramètres spécifiques, le moyen d’accéder ce sera toujours la même chose. Pour cela, il vous suffit d’avoir sous la main un ordinateur ou un mobile avec un navigateur Web.

Savoir plus: Comment entrer le routeur depuis votre mobile pour configurer la connexion Wi-Fi

Lorsque vous disposez des outils nécessaires, la première chose à faire est de connaître l’adresse IP de votre routeur. C’est aussi simple que de suivre ces étapes:

Sur votre ordinateur, vous devez ouvrir une fenêtre de commande (CMD sous Windows, ou Terminal sous MacOS et Linux). Entrez la commande “ipconfig” sous Windows, ou “ifconfig” sous Linux ou MacOS. Sans guillemets dans les deux cas. Maintenant, notez l’adresse qui apparaît accompagnée du titre “Default Gateway”, ou similaire.

Vous avez déjà le adresse IP avec lequel vous allez accéder au configuration du routeur. La prochaine étape consiste à entrez cette adresse dans la barre de recherche du navigateur pour accéder à la page de configuration du routeur. Une fois à l’intérieur, vous verrez une page similaire à celle de l’image ci-dessous ces lignes:

Vous verrez que vous devez entrer un nom d’utilisateur et mot de passe. Si vous n’avez jamais accédé à la configuration, les informations d’identification sont probablement «admin» et «admin», «1234» et «1234» ou une combinaison des deux pour le nom d’utilisateur et le mot de passe respectivement. Ces informations varient selon le fabricant du routeur. Certaines pages Web contiennent les informations d’identification les plus utilisées par les principaux fabricants de routeurs.

Lorsque vous avez accédé au routeur, vous pouvez effectuer une multitude de modifications et d’ajustements sur votre réseau Wi-Fi ou sur le routeur lui-même. Quelque chose de recommandable est changer le mot de passe pour accéder au routeur afin que vous seul le sachiez, de sorte que personne qui se connecte au réseau ne puisse modifier les paramètres de la passerelle vers le réseau.

Comment savoir quels appareils sont connectés à mon WiFi?

Dans certains cas, lorsque vous accédez à la page de configuration du routeur, vous verrez une liste des appareils connectés au réseau, ainsi que leurs adresses IP et l’adresse MAC unique qui les identifie.

Cependant, il existe un moyen encore plus simple et plus rapide de voir qui s’est connecté à notre réseau Wi-Fi.

Utilisez simplement un application mobile comme Fing, qui permet afficher une liste de chaque appareil connecté au réseau temps réel. Cette application nous donnera des informations sur chaque appareil, telles que votre fabricant et modèle, l’adresse IP ou l’adresse MAC.

Comment les fabriquer?

Maintenant tu sais qui s’est connecté à votre réseau WiFi. Par conséquent, il est temps de expulser les intrus et ramenez tout à la normale.

Pour bloquer les gens qui volent le Wi-Fi et les empêcher de se connecter à notre réseau, l’une des techniques les plus utiles est l’appel “” Filtrage MAC. Cela consiste en empêcher l’accès à des appareils spécifiques en fonction de votre adresse matérielle.

Pratiquement tous les routeurs Ils incluent parmi leurs options la possibilité d’activer le filtrage MAC. Et bien que cela puisse être un processus quelque peu fastidieux, la vérité est que c’est l’un des moyens les plus efficaces de empêcher notre Wi-Fi d’être volé.

Pour activer et utiliser le Filtrage MAC de votre routeur, voici les étapes à suivre:

Ouvrez la page de configuration de votre routeur dans le navigateur. Allez dans la section “Réseaux Wi-Fi”, “Réseaux” ou similaire. Maintenant, recherchez l’option “Liste de contrôle d’accès”, “Filtrage Mac”, “Filtrage MAC” ou similaire Saisissez les adresses MAC des appareils que vous souhaitez bloquer ou admettre (vous pouvez les trouver via une application telle que Fing), et ajoutez-les à la liste bloquée.

Ainsi, vous aurez créé une “liste noire” d’appareils qui ils ne pourront pas se reconnecter à votre réseau Wi-Fi À moins que vous ne décidiez de supprimer votre adresse de cette liste.

Comment empêcher le vol de mon WiFi

La solution ci-dessus est utile lorsque Le Wi-Fi a déjà été volé lors de l’accès à votre réseau, mais ce sera toujours mieux empêcher les intrus de se connecter.

Si vous pensez que votre connexion n’a pas encore été volée, mais qu’elle le pourrait tôt ou tard, voici quelques mesures à prendre pour l’éviter.

Utilisez un mot de passe plus sécurisé

Cela devrait être la première étape juste après la configuration d’un nouveau réseau Wi-Fi: Accédez aux paramètres Wi-Fi et changez le mot de passe par défaut pour un mot de passe plus sécurisé.

Bien que les mots de passe par défaut des routeurs ne soient pas exactement faciles à retenir, certaines bases de données contiennent mots de passe par défaut certains des routeurs les plus populaires, que d’autres personnes peuvent utiliser pour voler votre WiFi.

Gardez à l’esprit que si vous en avez un Réseau Wi-Fi 2,5 et 5 GHz, Tu vas devoir changer le mot de passe indépendamment pour chaque réseau. Dans les deux cas, vous pouvez le faire dans le Paramètres du réseau Wi-Fi depuis la page de configuration du routeur.

Désactivez WPS

La fonction WPS o La configuration protégée Wi-Fi permet connectez-vous facilement à notre réseau en appuyant sur un bouton du routeur et en entrant un code PIN sur l’appareil à connecter, sans avoir besoin de saisir le mot de passe.

Le problème est que c’est un mécanisme avec un système de sécurité faible, car ce n’est pas difficile découvrez le code PIN et établissez une connexion au réseau. Par conséquent, la chose la plus intelligente à faire est désactiver complètement la fonction WPS à partir des paramètres du routeur.

Pour le faire, simplement aller à la section réseaux Wi-Fi configuration du routeur, et désactiver cette option appelée WPS .

Masquer le nom du réseau (SSID)

Vos voisins ne pourront pas se connecter à un réseau qui n’existe pas. Cacher complètement votre réseau peut donc être un excellent moyen d’éviter les intrus.

Cacher le SSID –Le nom du réseau–, il n’apparaîtra pas dans les menus de recherche des réseaux WiFi de leurs mobiles ou ordinateurs, et donc ils ne sauront jamais que ces réseaux existent.

Même dans ce cas, les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager votre réseau WiFi et vous-même peuvent continuer à vous connecter au réseau, car tu connaîtras son nom.

Dans la connexion réseau dans les paramètres du routeur, vous verrez un option appelée “Masquer le SSID” ou similaire. Si vous l’activez, le réseau n’apparaîtra plus dans les recherches, et pour vous connecter, vous devrez entrez votre nom exact.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous en avez probablement déjà un réseau WiFi anti-intrusion. Comme vous pouvez le voir, configurer le réseau en toute sécurité ne prendra pas longtemps, mais vous vous débarrasserez des maux de tête voisins indésirables occupant la bande passante et avoir accès à vos informations privées.